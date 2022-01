Vier keer per jaar 60 pagina’s Arnhemse geschiedenis

Het genootschap Prodesse Conamur, heeft als doel de beoefening van geschiedenis en oudheidkunde met betrekking tot Arnhem, en de kennis daarvan te verspreiden. Vier keer per jaar geven zij het Arnhems Historisch Tijdschrift (AHT) uit. De editie van december is enkele weken geleden verschenen.

Bij de leden van de historische vereniging Prodesse Conamur is het tijdschrift ondertussen in de bus gevallen, ruim 60 pagina’s vol verhalen over de Arnhemse geschiedenis.

Inhoudelijk

Zoals over het landschap van Schaarsbergen. Arnhems grootste wijk beslaat meer dan de helft van het gemeentelijk grondgebied ten noorden van de Rijn. Anders dan Arnhem, gelegen op een zuidhelling, ligt Schaarsbergen op het noorden. De beken stromen daar van de stad af. Ton Burgers beschrijft hoe dit landschap is gevormd en wat er in de loop van de tijd door mensenhand aan is veranderd.

In 1986 demonstreerden inwoners van het Spijkerkwartier bij het huis van Joop Zwart. Er ging een steen door de ruit van de perschef van de ‘zwarte weduwe’ Rost van Tonningen. Zwart voelde zich niet langer veilig, zette zijn huis te koop en vertrok uit Arnhem. Begonnen als communist die tijdens de oorlog gevangenzat in een Duits concentratiekamp, deed Zwart aan het eind van zijn leven een poging om als extreemrechts politicus in de Arnhemse gemeenteraad te komen. Stef Ketelaar sprak met de bewoners die de woning van Zwart overnamen en met een van de demonstranten van destijds. De Arnhemse jaren van Joop Zwart blijken al net zo wonderlijk als de rest van zijn leven.

Jan de Wolf schrijft over de lotgevallen van directeur Steinigeweg van de Arnhemsche Beetwortel-suikerfabriek aan de Klingelbeekseweg. Steinigeweg was een selfmade man die vele moeilijkheden moest overwinnen voordat zijn fabriek in 1868 de eerste oogst suikerbieten kon verwerken. Ondertussen zaagden de medefirmanten aan zijn stoelpoten. Steinigeweg schreef erover in zijn memoires, die de auteur als bron gebruikt voor deze unieke ondernemersgeschiedenis.

Voorts is er een interview met Wim Verheggen, drijvende kracht achter het Gilde, verantwoordelijk voor stadswandelingen. Historische wetenswaardigheden uit de Arnhemse wijkkranten worden besproken, evenals de nieuw verschenen boeken. En er is weer nieuws van het Gelders Archief.

Verkoop

In de losse verkoop is het AHT (vroeger ‘Arnhem de Genoeglijkste’) zolang de voorraad strekt, nu voor € 7,50 verkrijgbaar (via de website’s) bij de boekhandels Hijman Ongerijmd en Het Colofon én kan het worden besteld bij: ledenadministratie@prodesse.nl.

Bekijk ondertussen wat Prodesse Conamur (‘Wij trachten van nut te zijn’), opgericht op 15 oktober 1792, nog meer betekent voor de Arnhemse geschiedenis liefhebbers.

Tevens spraken zij zich onlangs uit tegen plannen voor een doorbraak in de wanden van het Nieuwe Plein.

