Het nieuwe jaar

Arnhem Direct start weer een nieuw jaar. Oud & Nieuw is rustig verlopen. Er was voor tweede jaar op rij een vuurwerkverbod, straffeloos inleveren bij de gemeentewerf leverde maar een paar kilo vuurwerk op en om een uur of 1 nieuwjaarsnacht was het al weer zo’n beetje rustig in de stad. De kerstbomen zijn ondertussen opgehaald door de vuilnismannen en de basisscholen zijn weer open. 2022 mag beginnen.

Met een aantal schrijvers en redacteuren wensen we alle lezers en volgers van Arnhem Direct een goed jaar, waarin iedereen hopelijk om weet te gaan met het virus en waarin we met een wekelijkse regelmaat met verhalen uit de stad zullen komen: soms gevonden in de mailbox, soms door één van ons gemaakt.

Veel plezier daar mee!

Reacties