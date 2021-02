Vitesse Voetbalkamp in de voorjaarsvakantie

Er mag veel niet, en we hebben nog geen idee hoe de lockdown op 9 februari en de avondklok op 10 februari er uit gaan zien. Maar wat jongeren jongeren tot 18 jaar wél mogen, is buiten blijven trainen in teamverband. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Vitesse kan dus hoe dan ook in de voorjaarsvakantie een voetbalkamp organiseren.

Voetbalkamp en Keeperskamp

In de voorjaarsvakantie 17, 18 en 19 februari, dagelijks van 8.30 uur – 14.30 uur wordt er voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 6 t/m 15 jaar een leuk Vitesse Voetbalkamp en Keeperskamp georganiseerd bij Arnhemse Boys.

Gedurende de editie staat er een afwisselend programma gepland waarbij jongens en meisjes op het veld verschillende techniek,- partij,- en spelvormen zullen uitvoeren waarbij de nieuwste Skill Games uit FIFA 21 die real life worden uitgevoerd op het veld niet mogen ontbreken. Naast het veldprogramma staan er ook animatieonderdelen op de rol, zoals een vernieuwde Vitesse Voetbalquiz.

Wat kun je als deelnemer verwachten?

– Je eigen Vitesse Voetbalkampen tenue

– Nieuw: Skill Games uit FIFA 21

– Gezonde tussendoortjes en drinken

– Inclusief 2 wedstrijdkaarten voor een thuiswedstrijd van Vitesse

– Begeleiding van gekwalificeerde (Vitesse) jeugdtrainers

– Vitesse Voetbalkampen medaille

– Kans op leuke voetbalprijzen

Wil jij meedoen of meer informatie?

Ga snel naar: www.vitesse.nl/voetbalkampen

(beperkt aantal plaatsen beschikbaar vol=vol).

