Volop groene inspiratie tijdens de Arnhem Groen Markt

Vier zondag 15 mei de lente op de Arnhem Groen Markt bij bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek. Op deze gezellige markt vind je alles voor tuin en balkon, zoals (fruit)bomen, zaden, biologische bijen- en vlinderplanten, moestuinproducten en informatie over groene daken en regenwateropslag.



Koop honing bij de imker, laat een tuinschets maken, ontdek toffe lokale initiatieven en proef heerlijke, lokaal geproduceerde producten als jams, marmelades en cakes. Voor kinderen is er ook van alles te doen en ontdekken, zoals knutselen met IVN Arnhem, waterdiertjes vangen in de Sint Jansbeek met Natuurcentrum Arnhem en je schitterend laten schminken door Paola Design.

Bezoek de Witte Watermolen

Speciaal ter gelegenheid van Nationale Molendag op 15 mei kun je een bezoek brengen aan De Witte Watermolen. De molen is een van de oudste gebouwen van Arnhem en maalt al koren sinds de 15e eeuw. De ambachtelijke meelproducten van de Witte Watermolen zijn te koop op de markt.

Ontmoet Andere Arnhemmers



De campagne ‘Andere Arnhemmers’ laat je de natuur in de stad ontmoeten. Tijdens de Arnhem Groen Markt wordt de Andere Arnhemmers Stadsnatuurkaart gelanceerd, waarmee je op pad kunt om de Arnhemse natuur te ontdekken.

Tegel eruit, plant erin!



Lever tijdens de markt twee gewipte tuintegels in bij Arnhem Klimaatbestendig en ontvang een kortingsbon van €5,- om te besteden aan planten op de markt. De ingeleverde tegels tellen mee voor het NK Tegelwippen, waarin Arnhem strijdt voor de overwinning op Nijmegen. Meer informatie over deze actie en de voorwaarden lees je op www.arnhemklimaatbestendig.nl/arnhem-groen-markt.

Proef, beleef en vier de lente op 15 mei in park Sonsbeek.

Zondag 15 mei

11:00 – 16:00 uur

Bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek – Zypendaalseweg 24A

Gratis entree

www.groenarnhem.nl

www.arnhemklimaatbestendig.nl

NB de zaterdag voor Moederdag zijn er óók altijd plantjesmarkten in de wijken. Zoek ze op!

De Arnhem Groen Markt is ontstaan naar een idee van Arnhem tuiniert en wordt georganiseerd door Groen Arnhem, Arnhem Klimaatbestendig en Natuurcentrum Arnhem. Het volledige programma vind je op www.groenarnhem.nl en www.arnhemklimaatbestendig.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sanne Blok, coördinator Groen Arnhem, via info@groenarnhem.nl / 06-22608309.

Groen Arnhem

Groen Arnhem is verbinder en aanjager van groene initiatieven. Doe mee, voor een groen en gezond Arnhem!

www.groenarnhem.nl

Arnhem Klimaatbestendig

Platform Arnhem Klimaatbestendig informeert en inspireert Arnhemmers over hoe we de stad samen meer klimaatbestendig kunnen maken. Het platform wordt gefinancierd door Gemeente Arnhem, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Rivierenland en ondersteund door Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA), Natuurcentrum Arnhem en Groen Arnhem.

www.arnhemklimaatbestendig.nl

Natuurcentrum Arnhem

Natuurcentrum Arnhem zet zich in voor een levendige groene stad, waar bewoners een actieve bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame toekomst. Dit doen we door zoveel mogelijk te laten zien hoe je zelf duurzame keuzes kunt maken.

Op onze stadsboerderijen kun je van alles leren en ontdekken over dieren en de herkomst van ons voedsel. Met onze lessen en initiatieven in de wijk inspireren we en maken we jong en oud bewust van het belang van natuur en de eigen rol in het behoud ervan. Want als je dichtbij de natuur staat begrijp je ook hoe belangrijk het is om er goed mee om te gaan

https://www.natuurcentrumarnhem.nl/

