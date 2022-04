Binnenkort in première: ‘Ik ben toch geen autist!’

Op dinsdag 7 juni kan publiek in Rozet Arnhem voor het eerst de shortdocu van Verhalen bij de Buren ‘Ik ben toch geen autist!’ zien. De documovie wordt samen met jonge mensen tussen de 16 en 30 jaar gemaakt, die zelf binnen het autisme spectrum vallen; alle inhoud komt van hen. Zij maken óók animaties, geven interviews, dragen bij aan de muziek, en monteren. Zelfs de regisseur/productieleiding valt binnen het autisme spectrum. Allen willen graag de diversiteit van autisme laten zien: ‘Wij zijn niet anders, wij ervaren anders’.

Aanleiding en doel

Het autisme spectrum is zeer divers. Toch bestaan er steeds meer stigma’s over autisme. Met name bij jongere mensen. Met het maken van een korte film samen met jonge mensen met een vorm van autisme, komen deze stigma’s in beeld, worden andere jongeren bewuster en wordt inclusie bevorderd. Jonge mensen zonder autisme ervaren vaak: ‘Zij zijn net als ik’. De organisatie wil de shortdocu ook vertonen en bespreken bij diverse onderwijs instellingen, maar ook bijvoorbeeld bij teambuildingdagen.

Verhalen bij de Buren en Meet This

Verhalen bij de Buren is een platform bestaande uit ervaringsdeskundige kunstprofessionals. Eerder realiseerde initiatiefneemster en ervaringsdeskundige Serge Metselaar al bijvoorbeeld voorstellingen, waarin mensen met en zonder psychische aandoeningen met elkaar op zoek gingen naar de overeenkomsten. De rode draad binnen de projecten van Verhalen bij de Buren zijn altijd stigma’s.

Meet This Arnhem, als onderdeel van Rozet, werkt met culturele uitingsvormen zoals muziek, beeld, tekst en theater. De sociaal-culturele beweging is er voor alle Arnhemmers met én zonder beperking. Meet This Arnhem faciliteert en financiert de shortdocu, Verhalen bij de Buren organiseert en produceert.

De korte film werd mede mogelijk gemaakt door Mind & VGZ en dankzij de inspanning van Jados vonden jonge mensen die vallen binnen het spectrum de initiatiefnemers!

Première

‘Ik ben toch geen autist!’ is een documovie van maximaal 15 minuten en interactief: kijkers doen ook mee! De documovie richt zich op inclusie van alle mensen met en zonder autisme en is bovendien geschikt voor organisaties en instanties die de brede diversiteit van het autisme spectrum onder de aandacht willen brengen. Omdat er beperkt aantal plekken is voor de première van dinsdag 7 juni om 16.00u, is aanmelden nodig via een formulier.

