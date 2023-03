Waalstappers, ook in Arnhem

De naam ‘Waalstappers’ klinkt nou niet bepaald Arnhems, maar sinds januari is dit digitale ontmoetingsplatform ook actief in de Gelderse hoofdstad.

Omdat het zo’n leuk en laagdrempelig initiatief is, zou het leuk zijn als het zich nog verder uitbreidt. Er zijn nu rond de 350 mensen aangesloten, waaronder zo’n 60 Arnhemmers, maar het streven is 1000 abonnees.

Ontmoeten en ontdekken

Wat is Waalstappers? Een non-profit organisatie voor inwoners van Nijmegen, Arnhem en omstreken. Via www.waalstappers.nl kan iedereen meedoen met lokale activiteiten. Om andere mensen te ontmoeten, of om het beter leren kennen van je eigen stad en regio. Op de website vind je uiteenlopende activiteiten in Nijmegen en steeds vaker ook in Arnhem. Wandelingen, fietstochten, concerten, filmavondjes, borrels, boekenclub, museumbezoek, zondagmiddaglunches, bordspelletjesclub, dansen; van alles. Als abonnee kun je je hiervoor aanmelden, maar je kunt ook zelf een activiteit plaatsen.

Ook voor Gelrepashouders

Waalstappers is in 2018 opgericht, in Nijmegen. Sinds januari 2023 doet ook Arnhem mee. Om te kijken of het iets voor je is, kun je een proefabonnement nemen van een half jaar. Dit is gratis. Daarna betaal je 28 euro per jaar. Mocht dit bezwaarlijk zijn, dan kunnen Nijmegenaren gebruik maken van de Meedoe-regeling, en Arnhemmers van de Gelrepas.

In juni 2023 bestaat Waalstappers vijf jaar wat wordt gevierd met een spetterend feest. Wie weet zijn er rond die tijd 500 abonnees, dat zou fantastisch zijn!

Reacties