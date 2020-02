Ware Arnhemse pophistorie – Hank the Knife

Blogger Paul van Kempen (1968) is een kid van de jaren 80. Daarna heeft hij het verdacht slecht bijgehouden naar eigen zeggen, of lijkt dat maar zo? Paul is daar naast autonoom muziekproducer. Of dat nou zulke goede muziek is, mag men zelf beoordelen… maar eerst zijn blog:

Door Paul van Kempen

Terug in de tijd naar 1975. Lang voordat virussen als ebola en corona uitbraken. Op nummer 1 in de Top 40 van Radio Veronica staat de Arnhemse glamrockformatie Hank the Knife and the Jets met de track ´stan gunman´. Dat was de tweede single die van Hank the Knife werd uitgebracht. De eerste was ´guitar king´ en die behaalde een tweede plek in de Top 40. Die was iets flitsender en meer ´catchy´. Althans dat vond en vind ik nog steeds.

Glamrock

Nu even naar 2019. In de Radio 10 Gold Top 4000 staat ‘guitar king’ prominent op plek 1175. De hoogste positie voor dat nummer van Hank the Knife sinds jaren. Radio 3 en Radio 2 negeren al jaren de songs van Hank the Knife stelselmatig, simpelweg alsof het niet bestaat, maar af en toe zijn er reunie-optredens bij lokale en provinciale radiozenders. De glamrock kostuums uit 1975 worden niet meer uit de kast gehaald voor ´comeback´ optredens, maar het swingt nog steeds als vanouds. Natuurlijk heeft het een hoog ´Johan Derksen´-gehalte, maar dat is toch ook prima te pruimen, ergens. Haha!

Arke Noach

Zo is drummer Rob Mijnhart na het Hank the Knife avontuur zijn eigen weg ingeslagen en heeft het gezellige cafe Oranje Koffiehuis aan de Arke Noachstraat in het hartje van Arnhem. Dat is natuurlijk net iets anders dan drummen in een band die in 1975 wereldwijd aansloeg met de aanstekelijke glamrock-sound. Het is eigenlijk wachten tot een filmfiguur al Quintin Tarantino de tracks gebruikt voor zijn films. Dat zou de ware bekroning zijn anno nu op het succes van de hits van Hank the Knife and the Jets. Kan zomaar gebeuren, want muziek zou eigenlijk toch geen competitie moeten zijn en de logge moeizame Top 2000 van Radio 3 verandert nooit. Hoogste tijd dat dat dan eens gebeurt, zo dacht ik. Hank the Knife for Number 1. Haha!

Anyway, gotta catch´em all!

