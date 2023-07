Wegwerkzaamheden

Vanaf medio augustus tot begin september wordt er aan de weg gewerkt:

Apeldoornseweg

De Apeldoornseweg wordt opnieuw ingericht, omdat de verkeerssnelheid van 70 kilometer per uur terug wordt gebracht naar 50 kilometer per uur. De weg wordt smaller, stiller en veiliger gemaakt en er komt meer beplanting in de bermen. Het asfalt van het kruispunt Weg achter het Bos tot het viaduct over de Cattepoelseweg wordt vervangen door stil asfalt. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maandag 14 augustus tot en met vrijdag 25 augustus gedaan. De Apeldoornseweg wordt afgesloten voor autoverkeer vanaf de afslag Rozendaal/Velp/Oosterbeek tot aan de Wagnerlaan.

De Apeldoornseweg zal alleen open zijn voor bezoekers van Tankstation TotalEnergies; vanaf hier kan er geen verkeer meer door richting Arnhem Centrum. Fietsers kunnen er wel door.

Sonsbeekweg

Het asfalt van de Sonsbeekweg wordt vervangen door stil asfalt; dat geldt ook voor het rode asfalt op de fietsstroken. Ook wordt er een nieuwe rioolbuis geplaatst die onder de Sonsbeekweg doorloopt tussen de twee vijvers. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maandag 14 augustus tot en met vrijdag 25 augustus gedaan. In de eerste week van 14 tot en met 18 augustus wordt de Sonsbeekweg tussen de Apeldoornseweg en De la Reijstraat geheel afgesloten voor auto’s en fietsers. Parkeren is hier dan niet mogelijk.

In de tweede week van 18 tot en met 25 augustus is de Sonsbeekweg weer open vanaf de Apeldoornseweg tot aan de De la Reijstraat.

Willemstunnel

Vanaf vrijdag 4 augustus starten de werkzaamheden voor het groot onderhoud aan de Willemstunnel. Het asfalt wordt vervangen, de putdeksels worden vernieuwd en er is onderhoud aan de betonconstructie van de tunnel. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 augustus en tijdens het weekenden van vrijdag 18 tot maandag 21 augustus en van vrijdag 25 tot maandag 28 augustus.

De tunnel wordt geheel afgesloten en het autoverkeer wordt omgeleid via het Willemsplein.De parkeergarage onder het Stationsplein blijft bereikbaar via de Nieuwe Stationsstraat.

Eldenseweg – busbaan

Het asfalt op de busbaan bij de Eldenseweg wordt vervangen. Ook vindt er onderhoud plaats aan het beton. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 14 augustus tot 1 september gedaan worden. De busbaan zal worden afgesloten vanaf de Eldensedijk tot het Nieuwe Plein. De bus maakt dan gebruik van de gewone rijbaan en de Eldensedijk blijft gewoon bereikbaar.

Reizigers, die in deze periode gebruik maken van de bus, merken alleen dat de bus over de gewone rijbaan rijdt.

Alle omwonenden en stakeholders krijgen/ hebben een informatiebrief ontvangen , e/o zijn door de omgevingsmanager (Hans Corssmit) van de aannemer persoonlijk benaderd. In de omliggende straten kan het tijdelijk drukker worden vanwege de noodzakelijke verkeer omleidingen en evt. zelf bedachte sluiproutes.

