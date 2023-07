Nieuw fietspad, nieuwe verkeerssituaties

Een nieuw fietspad tussen Arnhem en Velp, heeft invloed op meerdere verkeerssituaties in en rond Presikhaaf.

Zo goed als klaar

Afgelopen mei startten de gemeenten Arnhem en Rheden met de aanleg van een nieuw deel van het fietspad tussen Velp en Arnhem. Dit onderdeel loopt van de Lange Water in Arnhem tot de Zuider Parallelweg in Velp. Het fietspad dat parallel aan het spoor loopt, is zo goed als klaar en begint (of eindigt) bij de onderwijsinstellingen Van Hall Larenstein.

Het is nu nog makkelijker om snel met de fiets van Velp in Arnhem te komen en het maakt ook de onderwijsinstellingen en de HAN University beter bereikbaar met de fiets.

Meer dan nieuw fietspad

Het deel langs het spoor is feitelijk een verlening van een reeds bestaand fietspad, dat start (of eindigt) bij de Merwedestraat/Eemslaan. Omdat de fietsroute pal langs station Presikhaaf loopt, worden de onderwijsinstellingen in Velp ook makkelijker te bereiken met de trein.

De verkeerssituaties aan de kruisende Wichard van Pontlaan – onder het spoor door Laan van Presikhaaf is gewijzigd: de maximumsnelheid is van 50 km/uur verlaagd naar 30 km/uur, fietsers hebben voorrang en er is een zebrapad aangelegd. Er is trouwens ook een extra fietspad aangelegd als je van de Laan van Presikhaaf vandaan komt om onder het spoor door te fietsen; eerder moest je waterzuiveringsinstallatie heen fietsen en nu kan je rechtdoor.

Ook de maximumsnelheid van de van Remagelaan – het spoor over naar het Lange Water, is verlaagd en ook daar zijn drempels, zebrapaden en haaientanden aangelegd.

Duurzame aanleg

Aannemer Heijmans voerde de werkzaamheden op een zo duurzaam mogelijke manier uit. Waar mogelijk zetten ze elektrisch materieel in. Daarnaast hergebruikten ze zoveel mogelijk materialen ter plekke. Ook het asfalt zelf is nieuw en innovatief: daar zijn minder grondstoffen voor nodig dan bij traditioneel asfalt. Al deze inspanningen zorgen niet alleen voor een schonere omgeving, maar maken het werk ook stiller.

Nermina Kundić, wethouder Mobiliteit en Onderwijs in Arnhem: “Dankzij de talloze innovatieve en duurzame initiatieven werken we in Arnhem op een zo schoon mogelijke manier, met minder vervuiling voor het omliggende gebied. Ook zoeken we in al onze projecten steeds naar mogelijkheden om stiller te werken. Zo is niet alleen het eindresultaat, maar ook de weg er naartoe, fijn voor de omgeving. Wat ik ook belangrijk vind, is dat de onderwijsinstellingen beter bereikbaar worden. Zo versterken we de campus.”

