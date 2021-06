Zelfoogst Zaterdagen en Open dag bij Stadslandbouw Mooieweg

Met het mooie zomerweer is een bezoek aan Stadslandbouw Mooieweg aan de Mooieweg 17 de moeite waard. Zeker nu er weer Zelfoogst Zaterdagen zijn en een Open Dag, gepland op 3 juli. Wees welkom op de groenste plek van Arnhem-Zuid!

Zelfoogst zaterdagen

Oogst zelf je onbespoten groenten, vers van het land. Pinnen kan, neem zelf een tas mee. De komende tijd zijn er o.a. peultjes, tuinbonen, sla, andijvie, diverse kruiden en ook bessen te oogsten. De Zelfoogst Zaterdagen zijn om de twee weken, van 13:00 tot 15:00 uur. Data: 19 juni, 3 juli (tijdens Open Dag), 17 en 31 juli; 14 en 28 aug; 11 en 25 sept; 9 okt (tijdens Open Dag).

Open Dag 3 juli

Zaterdag 3 juli, van 11.00 – 15.00 uur is er weer Open Dag bij de Stadslandbouw (Mooieweg 17). Op hetzelfde terrein houden ook Tuinderij de Mijmering, Dutchmoor Schapen en Zorgtuin Arnhem open huis. Je kunt zelf groenten oogsten tijdens de Zelfoogst en er zijn rondleidingen. Interessant, want er zijn een paar nieuwe kassen bijgekomen, waaronder een tropische kas. Ook is er doorlopend een kruidenproeverij en geven de imkers uitleg over de bijen aan de Mooieweg. Voor kinderen geeft Amy van Kookjes om 11:00 uur een leuke kinder-kookworkshop. De kinderen koken zelf iets lekkers met groenten uit de tuin. Deelname is gratis, maximum aantal deelnemers is 15. Aanmelden kan via info@stadslandbouwmooieweg.nl

Verder geven Erik en Ouisal van Dutchmoors demonstraties schapendrijven en is er open huis bij de Zorgtuin. Om 13:00 en 14:00 uur geeft Tuinderij de Mijmering rondleidingen met een proeverij. Ook is er verkoop van eigengemaakte zuurkool en kombucha door Heirloom Ferments.

Meer informatie is te vinden op www.stadslandbouwmooieweg.nl of kijk op onze sociale media.

Dit delen:

Tweet





Reacties