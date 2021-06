Dag Feestaardvarken!

Het is zover: het Feestaardvarken verlaat het Bartokpark en het Rozetkwartier in de binnenstad… Op 11 juni vertrekt het Arnhemse knuffelkunstwerk voorlopig naar Burgers’ Zoo en is haar/zijn toekomstige plek nog onbekend…

In 2013 schonk Burgers’ Zoo 100 jaar ter ere van haar 100-jarig bestaan Arnhem een mooi cadeau: het Feestaardvarken. Het kunstwerk werd neergelegd in het Bartok park, een pop-up park met de bedoeling om een naargeestig braakliggend terrein aantrekkelijker te maken. Met de komst van het Feestaardvarken (30 meter lang, 15 meter breed, 9 meter hoog) werd het parkje en daarmee de Zuidelijke Binnenstad nog een fijnere plek om te toeven. Maar zowel park als kunstwerk zouden er tijdelijk zijn.

Kunstenaar

Florentijn Hofman geniet internationale bekendheid met zijn enorm grote werken. Met humor, sensatie en maximaal: voor minder gaat hij niet. Hofman liet zich inspireren door het aardvarken, een diersoort die in Nederland alleen in het Koninklijke Burgers’ Zoo gehouden wordt. Sinds het Feestaardvarken woont en werkt Hofman in Arnhem op de Buitenplaats Koningsweg. Ooit is ergens gelezen (bron niet terug te vinden!) dat het Feestaardvarken volgens Hofman zijn functie heeft volbracht: de ooit dode hoek van de zuidelijke binnenstad bruist en iedereen weet het te vinden – er komen zelfs toeristen voor naar Arnhem. Het zou er ondertussen wel weg mogen.

Maar het Feestaardvarken is ondertussen omarmd door de stad en iedereen wil het op de één of andere manier behouden. ‘Dit is een schoolvoorbeeld van hoe kunst in de openbare ruimte moet worden opgepakt’ vertelt Hofman eerder aan het Arnhems Persagentschap. Maar: de eigenaar van het stuk grond die zijn vierkante meters in bruikleen gaf voor park en kunstwerk, heeft zich ondertussen gemeld en er staan 55 woningen op stapel op het terrein.

Geliefd

Nu is het zover: het Feestaardvarken verlaat het Bartokpark, de projectontwikkelaar gaat eerdaags aan de gang. We wisten dat het stukje grond in bruikleen was. Velen zijn er een beetje verdrietig om en het Rozetkwartier organiseert er een kleurwedstrijd omheen.

Het is de bedoeling dat het Feestaardvarken een tweede leven krijgt. Afgelopen maart beweerde Malburgen de eer te hebben, maar dat bleek een 1 april grap. Ook in Alteveer waren er wensen om het kunstwerk voor de deur te krijgen, maar daar werd een ánder aardvarken ontwikkeld om toch een beetje een Feestaardvarken idee in de wijk te hebben.

Voorlopig verhuist het kunstwerk naar een onderhoudsplek bij eigenaar Burgers’ Zoo. Toekomst? Onbekend!

Made in Arnhem

Kijk nog eens hoe ‘ons’ enorme 30 meter lange, 9 meter hoge en 12 meter brede knuffelkunstwerk in 2013 werd gemaakt:

Feestaardvarken (Partyaardvark) making of from florentijn hofman on Vimeo.

