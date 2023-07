Zinnige donatie aan Voedselbank Arnhem

Afgelopen week is een papierpers feestelijk in gebruik genomen door Voedselbank Arnhem op het Centraal Uitgifte Punt (CUP) in Arnhem-Zuid. Wat kan een voedselbank met een papierpers?

Dubbele opbrengst

Deze papierpers ter waarde van €7.000 is gedoneerd door Direct Klantcontact. Dit Arnhemse bedrijf is hiermee een belangrijke sponsor van de Voedselbank. Ook de medewerkers van Direct Klantcontact hebben een bijdrage geleverd door mee te helpen bij een inzamelingsactie bij 4 Jumbo supermarkten op 30 juni en 1 juli voor de Voedselbank. Namens Direct klantcontact heeft directeur Wybe de Groes de papierpers in werking gesteld.

Deze papierpers stelt de Voedselbank in staat om grote hoeveelheden papier en kartonnen verpakkingsmaterialen samen te persen tot hanteerbare balen. Deze balen kunnen door de Voedselbank worden verkocht en brengen circa €6.000 per jaar op. Niet alleen een goede bijdrage voor de Voedselbank, maar ook aan het milieu.

Moeilijkere samenstelling van pakketten

Caroline van der Sluis (voorzitter van het bestuur van de Voedselbank) heeft deze donatie in ontvangst genomen en is in haar dankwoord ingegaan op de verwachting dat de Voedselbank in de komende jaren steeds vaker selectief voedsel zal moeten bijkopen. Doordat er duurzamer wordt geproduceerd is het moeilijker geworden om voedselpakketten met voldoende producten en kwaliteit beschikbaar te kunnen stellen aan de klanten van de Voedselbank.

Dit stelt de Voedselbank voor nieuwe uitdagingen zoals het werven van nieuwe donateurs en fondsen om voedsel in te kunnen kopen.

Eén van de al bestaande initiatieven is de “donatiewebshop” van de Voedselbank Arnhem (webshop@voedselbankarnhem.nl). In deze webshop kunnen donateurs producten bestellen voor de klanten van de Voedselbank. Deze producten worden vervolgens ingekocht en verdeeld in de voedselpakketten voor de bij de Voedselbank aangesloten huishoudens. Dat zijn er zo’n 1200 in Arnhem.

