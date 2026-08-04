CDA wil weten hoe Arnhem-Noord wordt beschermd bij grote natuurbrand

ARNHEM – Het CDA Arnhem stelt vragen over de natuurbrandveiligheid in Arnhem-Noord naar aanleiding van de grote natuurbranden in Frankrijk en Spanje. Door de vele bossen, parken en andere natuurgebieden, is ook in Arnhem de vraag actueel hoe goed de stad is voorbereid als droge natuur, hitte en wind samenkomen.

De vragen zijn gesteld vlak voor de grote natuurbrand die deze week uitbrak bij Oostrum, in de gemeente Venray. Juist daardoor wordt het onderwerp nog relevanter. De brandlucht van die natuurbrand was dinsdagochtend ook in Arnhem te ruiken.

Arnhem is een groene stad. De gemeente beheert ruim 2.500 hectare natuurgebied in bossen en parken. Vooral aan de noordkant van de stad liggen grote groengebieden, parken en bosrijke randen richting de Veluwe. Het CDA wijst daarbij niet alleen naar Schaarsbergen, maar ook naar Alteveer-Cranevelt en kwetsbare locaties zoals Rijnstate, Burgers’ Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum.

Risico neemt toe

Volgens het CDA laten de natuurbranden in Zuid-Europa zien hoe snel een brand kan uitgroeien tot een situatie waarin bestrijding nauwelijks nog mogelijk is. In zulke gevallen kan grootschalige evacuatie nodig zijn.

De partij verwijst ook naar het Regionaal Risicoprofiel van juli 2026. Daarin wordt natuurbrand genoemd als een van de risico’s met de grootste maatschappelijke impact in Gelderland-Midden. Door klimaatverandering neemt volgens dat profiel de kans op onbeheersbare, gelijktijdige en arbeidsintensieve natuurbranden toe.

Daarmee gaat het volgens het CDA niet meer alleen om de vraag of de brandweer een natuurbrand kan blussen. De partij wil vooral weten of Arnhem ook voorbereid is op een scenario waarin een brand zich snel uitbreidt, belangrijke wegen door vuur of rook worden afgesloten en bewoners of bezoekers moeten schuilen of evacueren.

Evacuatie en bereikbaarheid

Een belangrijk deel van de vragen gaat over nood- en evacuatiescenario’s. Het CDA wil weten of de gemeente Arnhem en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden actuele plannen hebben voor grootschalige natuurbranden in Arnhem-Noord.

Daarbij vraagt de partij specifiek of gebieden als Schaarsbergen, Alteveer-Cranevelt, Rijnstate, Burgers’ Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum in die scenario’s zijn opgenomen. Ook willen ze weten of per gebied bekend is hoeveel mensen er aanwezig kunnen zijn, hoeveel daarvan verminderd zelfredzaam zijn en hoeveel tijd nodig is om mensen veilig weg te krijgen.

De bereikbaarheid van Arnhem-Noord is daarbij een belangrijk punt. Als wegen als de A12, A50, Apeldoornseweg, Amsterdamseweg of N224 door vuur, rook of hulpdiensten niet beschikbaar zijn, kan dat grote gevolgen hebben voor evacuaties.

Bewoners bereiken

De partij kijkt niet alleen naar wegen en blusmiddelen, maar ook naar communicatie. Bij een snel uitbreidende natuurbrand moet duidelijk zijn wie het besluit neemt om mensen te laten schuilen of evacueren. Ook is de vraag hoe bewoners, recreanten en bezoekers worden bereikt als zij geen NL-Alert ontvangen, de Nederlandse taal niet goed beheersen of niet zelfstandig kunnen vertrekken.

Tot slot wordt er gevraagd naar de staat van bluswaterputten, waterbunkers en andere bluswatervoorzieningen in Arnhem-Noord. De partij wil weten wanneer die voor het laatst fysiek zijn gecontroleerd en of er volgens de veiligheidsregio voldoende bluswater beschikbaar is om een grote natuurbrand te bestrijden.

De beantwoording van het college moet nog komen. Daarin moet duidelijk worden welke noodplannen Arnhem al heeft, welke gebieden als kwetsbaar worden gezien en of extra maatregelen nodig zijn.