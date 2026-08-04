Bodak tekent bij Vitesse na promotie met Telstar en WK met Curaçao

ARNHEM – Vitesse heeft doelman Tyrick Bodak vastgelegd. De 24-jarige doelman sluit per direct aan bij de selectie van trainer Rüdiger Rehm en tekent in Arnhem een contract voor één seizoen. De keeper trainde de afgelopen weken al mee bij Vitesse en heeft de technische staf in die periode overtuigd.

Bodak komt transfervrij over nadat zijn contract bij Telstar deze zomer afliep. Met de club uit Velsen-Zuid beleefde hij afgelopen seizoen een bijzonder jaar. Telstar dwong in het seizoen 2024|2025 promotie naar de Eredivisie af. Daarna maakte Bodak als derde doelman deel uit van de selectie van Curaçao op het WK.

Voor Vitesse betekent zijn komst extra bezetting onder de lat. De 1 meter 90 lange doelman heeft ervaring opgedaan in verschillende jeugdopleidingen en profselecties, maar krijgt in Arnhem opnieuw de kans om zich verder te ontwikkelen.

Van De Graafschap naar PSV

Bodak zette zijn eerste stappen als voetballer en keeper bij BAS. Na een verhuizing naar Deventer kwam hij terecht bij Colmschate ’33. Daarna werd hij opgenomen in de jeugdopleiding van De Graafschap.

Zijn ontwikkeling bracht hem vervolgens naar PSV. Daar maakte hij meerdere jaren deel uit van de jeugdacademie en kwam hij uit voor Jong PSV.

Na zijn periode in Eindhoven vertrok Bodak naar SC Cambuur. Daarna kwam hij bij Telstar terecht, waar hij de afgelopen twee seizoenen onderdeel was van de selectie.

‘Geen moment getwijfeld’

Bodak kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen periode, maar is blij met zijn nieuwe kans in Arnhem. “De afgelopen twee jaren bij Telstar zijn ontzettend leerzaam geweest”, zegt hij. “De promotie naar de Eredivisie en vervolgens meegaan naar het WK met Curaçao zijn ervaringen die ik nooit zal vergeten.”

Toen Vitesse zich meldde, hoefde hij volgens eigen zeggen niet lang na te denken. “Toen Vitesse contact met mij opnam en ik de kans kreeg om mee te trainen, heb ik geen moment getwijfeld. Ik heb iedere training alles gegeven en mezelf zo goed mogelijk laten zien.”

Dat levert hem nu een contract op. “Dat ik nu een contract mag tekenen bij deze mooie club voelt als een prachtige beloning. Ik kijk ernaar uit om samen met de groep aan de slag te gaan en mezelf hier verder te ontwikkelen.”

Met Bodak haalt Vitesse een keeper binnen die nog altijd relatief jong is, maar al wel verschillende voetbalomgevingen heeft meegemaakt. Na jeugdjaren bij De Graafschap en PSV, selecties bij Cambuur en Telstar en een WK-ervaring met Curaçao, begint hij nu aan zijn Arnhemse hoofdstuk.