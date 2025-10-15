D66 wil leraren voorrang op woningmarkt, VVD: ‘Niet eerlijk en niet uit te leggen’

ARNHEM – Leraren moeten voorrang krijgen op de Arnhemse woningmarkt. Dat stelt D66-raadslid Wimer Heemskerk op de Dag van de Leraar. Volgens hem is een passende en betaalbare woning cruciaal om het lerarentekort in de stad aan te pakken. VVD-raadslid en lijsttrekker Rebin Maref vindt het plan niet eerlijk tegenover andere woningzoekenden.

D66: ‘Woningmarkt mag geen drempel worden’

Heemskerk ziet het lerarentekort in Arnhem toenemen. „In Arnhem lukt het scholen toe nu nog vrij aardig om de puzzel te leggen, maar de rek is eruit. Zowel het tekort aan woningen als het lerarentekort blijft oplopen.”

Het voorstel richt zich op startende leraren en studenten die hun lerarenopleiding afronden. Zij zouden voorrang moeten krijgen op huurwoningen in Arnhem als ze in de regio aan de slag gaan. Later zouden ze vanuit die huurwoning met voorrang moeten kunnen doorstromen naar een koopwoning.

Heemskerk: „De woningmarkt mag geen drempel worden voor de kansen van Arnhemse kinderen en jongeren. We willen voor hen vijf dagen per week de beste leraren voor de klas. Leraren die zich ook verbonden voelen met onze stad. Andere steden zoals Amsterdam, Almere en Utrecht gingen Arnhem hierin voor met vergelijkbare regelingen.”

VVD kritisch op voorrangsregeling

Rebin Maref, VVD-raadslid en nieuwe lijsttrekker van VVD Arnhem, reageerde via Facebook kritisch op het voorstel. „Ik gun docenten alles, zeker een woning. Maar dit soort plannen zijn niet eerlijk en niet uit te leggen aan de agent, de bouwvakker, de zorgmedewerker, de afvalmedewerker, de verkeersregelaar en al die andere Nederlanders die een woning zoeken.”

Hij pleit voor minder regels en snellere woningbouw. Volgens Maref worden bouwprojecten in Arnhem nu vaak vertraagd door extra gemeentelijke eisen bovenop landelijke regels.

Motie ingediend, datum nog niet bekend

Het voorstel van D66 is inmiddels uitgewerkt in de motie ‘In een klaslokaal kan je niet wonen’. Daarin wordt het college opgedragen om een voorrangsregeling voor (aankomende) leraren uit te werken voor sociale huur, middenhuur en betaalbare koop. Een vergaderdatum staat nog niet op de agenda van de raad.