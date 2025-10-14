Arnhem start proef met kabelgoten in Burgemeesterswijk

De gemeente Arnhem is in de Burgemeesterswijk begonnen met een proef waarbij laadkabels voor elektrische auto’s worden weggewerkt in kabelgoten in het trottoir. Tegelijkertijd is de wijk aangewezen als proefgebied voor een tweede experiment dat de gemeente samen met Vattenfall uitvoert. Deze proef richt zich op het slimmer verdelen van stroom over laadpalen. De kabelgootproef moet uitwijzen of deze oplossing bijdraagt aan veiliger gebruik van laadvoorzieningen, zonder dat de openbare ruimte wordt gehinderd.

Kabels verdwijnen uit het straatbeeld

Tot nu toe liepen de laadkabels van particuliere laadpalen in voortuinen vaak over de stoep naar de geparkeerde auto. Dat is volgens de gemeentelijke regels niet toegestaan vanwege de risico’s voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

„De gemeente wil in de proefperiode onderzoeken of een kabelgoot een oplossing kan zijn,” zegt projectmanager Dimitri Drijver van de gemeente Arnhem. „We krijgen regelmatig verzoeken van bewoners voor een kabelgoot.”

De snelle groei van elektrische auto’s zet de bestaande laadinfrastructuur onder druk. Tegelijkertijd nemen de bezwaren tegen nieuwe openbare laadpalen toe. Iedere nieuwe paal betekent immers dat een parkeerplaats wordt gereserveerd voor elektrische voertuigen. Dat leidt tot ergernis bij bewoners met een benzine- of dieselauto. Een kabelgoot zou de noodzaak voor extra openbare laadpalen deels kunnen wegnemen. De parkeerplaats waar de kabelgoot naartoe leidt blijft openbaar en iedereen mag daar parkeren.

Tesla wijk zonder laadplaatsen

De Burgemeesterswijk, in de volksmond ooit spottend de ‘Tesla wijk’ genoemd, telt relatief veel elektrische auto’s maar weinig openbare laadpunten. Veel bewoners installeerden daarom een eigen laadpaal in de voortuin. Omdat de meeste huizen geen eigen oprit hebben, liepen de laadkabels noodgedwongen over de stoep.

Dat leverde gevaarlijke situaties op. Over de aansprakelijkheid bij struikelincidenten bestaat onduidelijkheid. In principe kan een kabelbezitter aansprakelijk worden gesteld, maar dat is afhankelijk van de situatie en wordt per geval beoordeeld. Juist vanwege die onduidelijkheid wil de gemeente onderzoeken of kabelgoten een veiliger alternatief bieden.

Drijver ziet dat sommige bewoners inmiddels zelf kabelgoten aanleggen. „Dat is niet de bedoeling en kan negatieve gevolgen hebben voor de proef. Je mag niet zomaar in de openbare ruimte graven. Er kunnen kabels en leidingen liggen.”

Lagere kosten en stabieler laden

Voor veel bewoners spelen niet alleen praktische, maar ook financiële overwegingen mee. Laden via de eigen aansluiting is doorgaans goedkoper dan via openbare laadpalen. Daarnaast levert een thuislader vaak een stabieler vermogen.

Henk Breel, bewoner van de Burgemeesterswijk en een van de initiatiefnemers van de proef, merkt dat dagelijks. „Mijn thuislader levert constant 11 kilowatt, terwijl openbare palen hier in de wijk regelmatig terugschakelen bij drukte. Dan duurt het laden aanzienlijk langer.”

Slimmer stroom verdelen

De Burgemeesterswijk is door de gemeente aangewezen als proefwijk voor een tweede experiment in samenwerking met Vattenfall. Hierbij wordt een zogenoemde load balancer ingezet. Dit systeem moet de beschikbare stroom in de wijk beter verdelen over meerdere laadpunten, om problemen door netcongestie te beperken.

De proef is nog in voorbereiding en start op een later moment. Door de combinatie van kabelgoten en slimme netverdeling wil Arnhem onderzoeken hoe elektrisch laden in dichtbebouwde wijken toekomstbestendiger kan worden ingericht.

Bewoners betalen mee

De proef met kabelgoten duurt één jaar. Bewoners die deelnemen betalen een bijdrage van € 250 voor de aanleg. In 2026 wordt de proef geëvalueerd en beslist de gemeente of het systeem breder kan worden toegepast.