Zakelijk directeur Introdans Marieke van ’t Hoff ontvangt Arnhemse Piet

ARNHEM – De negentiende Arnhemse Piet is op 16 oktober toegekend aan Marieke van ’t Hoff, zakelijk directeur van Introdans. De onderscheiding wordt incidenteel uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Arnhem.

Foto: Hans Gerritsen

Van ’t Hoff kreeg de prijs uit handen van Marcel Hielkema, voorzitter van de Raad van Toezicht van Introdans, na afloop van de voorstelling Pink Panther Party XXL in Musis Arnhem. De jury prees haar inspirerende leiderschap, daadkracht, geloof in samenwerking en tomeloze inzet voor zowel Introdans als de stad. Met de toekenning wordt haar bijdrage aan Arnhem en de danskunst op bijzondere wijze erkend.

Leiderschap in uitdagende tijden

Marieke van ’t Hoff trad op 1 november 2020 in dienst bij Introdans, midden in de coronaperiode — een tijd die de hele cultuursector zwaar trof. Zij volgde oprichter Ton Wiggers op en vormt sindsdien samen met artistiek directeur Roel Voorintholt het bestuur van het gezelschap.

In de afgelopen vijf jaar zette Van ’t Hoff belangrijke stappen in de vernieuwing van het gezelschap en de verankering in de stad. Een koerswijziging was noodzakelijk om de organisatie toekomstbestendig te maken. Op basis van het Berenschot Verbeterplan en het advies van de Raad voor Cultuur voerde zij een herstructurering door. Daarbij werden het jeugdensemble en het reguliere ensemble samengevoegd, verschoof de focus van kwantiteit naar kwaliteit en werd de financiële continuïteit versterkt.

Verbinder in de stad

Naast haar werk binnen Introdans speelde Van ’t Hoff een actieve rol in het versterken van de samenwerking binnen het Arnhemse culturele veld en daarbuiten. Ze werkte nauw samen met subsidieverstrekkers en overheden, en initieerde partnerschappen met onder meer Musis & Stadstheater Arnhem, Museum Arnhem, Filmhuis Focus, Rozet, Kröller-Müller Museum, Dirkzwager, ArtEZ en diverse maatschappelijke organisaties.

Onder haar leiding vierde Introdans in 2021–2022 zijn gouden jubileum met een rijk programma aan voorstellingen en activiteiten.

Nieuw repetitiegebouw

Een van de belangrijkste resultaten van haar inzet is de komst van het nieuwe repetitiegebouw van Introdans, dat de komende jaren achter het Stadstheater verrijst. Dat project geldt als een mijlpaal voor zowel het gezelschap als de culturele infrastructuur van Arnhem.

Over de Arnhemse Piet

De Arnhemse Piet is een unieke onderscheiding, in 2009 ingesteld door Stichting Touchstones. De prijs is bedoeld voor mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de stad Arnhem en haar inwoners, en hen op een bijzondere manier in het zonnetje zetten.