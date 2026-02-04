Ernemse Optog trekt op 15 februari door Arnhem, route dit jaar aangepast

ARNHEM – Op zondag 15 februari trekt de 47e editie van de Ernemse Optog door de straten van Arnhem. Duizenden carnavalisten en toeschouwers worden verwacht bij de jaarlijkse optocht, die dit jaar een aangepaste route volgt vanwege werkzaamheden in de stad.

Carnavalsverenigingen, loopgroepen en bouwgroepen uit Arnhem en omgeving presenteren tijdens de optocht hun wagens, kostuums en acts. Het motto van deze editie is ‘Ernemse Optog, laten we pronken!’. Volgens de organisatie is carnaval een feest voor iedereen en draait de optocht om ontmoeting en samen vieren.

Gewijzigde route

De route van de Ernemse Optog wijkt dit jaar af van eerdere edities. De optocht trekt niet door onder meer de Vijverlaan, Hemonylaan, Hommelseweg en Agnietenstraat. In plaats daarvan slaat de stoet bovenaan de Raapopseweg af naar de Rosendaalsestraat, gaat via de Catharijnestraat langs Station Velperpoort en sluit daarna weer aan op de Klarendalseweg. Omwonenden langs de nieuwe route zijn geïnformeerd en gevraagd hun straat tijdig vrij te maken van geparkeerde auto’s.

Carnavalsoptocht Arnhem routekaart

Start en prijsuitreiking

De optocht start zondag om 13.11 uur in de Monnikensteeg. Het officiële startschot wordt gegeven door wethouder Bob Roelofs. De stoet eindigt bij café-restaurant JANS’, waar later op de middag de prijsuitreiking plaatsvindt. Bezoekers en deelnemers zijn daar welkom tussen ongeveer 16.00 en 17.00 uur. Tijdens het wachten op de uitslag zorgen live muziek en dweilorkesten voor extra sfeer.

Drie dagen carnaval

Het carnavalsweekend begint al op vrijdag 13 februari met de traditionele sleuteloverdracht. Om 18.11 uur wordt de sleutel van de stad symbolisch overhandigd aan de prinsenparen en vertegenwoordigers van de Arnhemse carnavalsverenigingen. Voorafgaand aan de ceremonie trekt een korte optocht van Sportsbar ’t Huys op de Korenmarkt naar het stadhuis, waar ook de Ernemse carnavalsvlag wordt gehesen. Daarmee wordt Arnhem voor drie dagen ‘Ernem’.

Hotspots en verkeer

Langs de route zijn meerdere zogenoemde hotspots ingericht, waar toeschouwers samen kunnen kijken onder het genot van muziek en een drankje. Bekende plekken zijn onder meer het ‘Vellups Kwartiertje’ aan de Prümelaan en het 026-carnavalsplein aan de Raapopseweg. Ook de parkeerplaats aan de Velperweg bij Wijnhuis Robbers en Van den Hoogen wordt opnieuw omgetoverd tot feestplein.

Foto: © Arnhemsche Courant

Vanwege de optocht wordt het verkeer zondag tussen 11.00 en 18.00 uur aangepast. Straten langs de route zijn tijdelijk afgesloten en het busverkeer wordt omgeleid. Op enkele wegen wordt de bovenleiding van de bus tijdelijk spanningsloos gemaakt om de grote praalwagens veilig te laten passeren.