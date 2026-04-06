KNVB krijgt duizenden rode kaarten voor tijdrekken rond Vitesse

ARNHEM – In het GelreDome hebben duizenden supporters van Vitesse maandagmiddag met een fluitconcert een rode kaart gegeven aan de KNVB wegens tijdrekken. Tijdens de wedstrijd tegen Jong Ajax gingen in minuut vijf massaal rode kaarten de lucht in. Het was een duidelijk signaal: het geduld is op.

Supporters hadden voorafgaand aan de wedstrijd duizenden rode kaarten klaargelegd op de stoelen. In minuut 5:00 stond het GelreDome vrijwel volledig op om de kaarten zichtbaar te tonen. De symboliek is helder: in het voetbal staat een rode kaart voor een duidelijke grens. Voor de supporters is die grens nu bereikt.

Met de actie richten de fans zich nadrukkelijk op de KNVB, waar volgens hen nog altijd te weinig duidelijkheid vandaan komt over de situatie van Vitesse. De onzekerheid rondom de toekomst van de club zorgt voor groeiende frustratie onder de achterban.

De oproep tot de actie werd eerder verspreid onder supporters. Daarin werd gesproken van “bijna volledige stilte” vanuit de KNVB en het uitblijven van duidelijkheid over de toekomst van de club. Supporters lieten weten dat zij dit niet langer accepteren en gezamenlijk een signaal wilden afgeven richting Zeist.

De rode kaartenactie volgt op een gezamenlijk statement van supportersgroepen van vorige week. Daarin riepen zij de KNVB op om verantwoordelijkheid te nemen en eindelijk duidelijkheid te geven. Tegelijkertijd kondigden zij aan dat er acties zouden volgen. De eerste daarvan is nu zichtbaar geworden in het GelreDome.