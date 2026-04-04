Van redding naar nieuwe crisis: strijd om de toekomst van Vitesse laait opnieuw op

ARNHEM – Wat begon als een ongekende reddingsoperatie, dreigt opnieuw uit te monden in verdeeldheid. Rond Vitesse stapelen de spanningen zich de afgelopen dagen in rap tempo op. Supporters verliezen hun geduld, sleutelfiguur Michel Schaay binnen de Sterkhouders stapt op en tegelijkertijd ontstaan er nieuwe vragen over de rol van de KNVB en de media in de eerdere licentiecrisis van de club. Kortom, iedereen laat weer van zich horen.

De onrust komt op een moment dat Vitesse zelf juist rust probeert uit te stralen. In een recente update spreekt de club over voortgang, lopende processen en overleg met de licentiecommissie. De boodschap is zakelijk en terughoudend: er wordt gewerkt aan oplossingen, maar concrete duidelijkheid blijft uit. En precies dat gebrek aan helderheid zorgt voor groeiende frustratie buiten de clubmuren.

Supportersverenigingen lieten deze week in een gezamenlijk statement weten dat het geduld opraakt. Al langere tijd verkeren zij in onzekerheid over de toekomst van de club. Hoewel zij erkennen dat er stappen worden gezet en fouten uit het verleden niet genegeerd kunnen worden, groeit het gevoel dat beslissende partijen te weinig tempo maken. De oproep aan de KNVB is duidelijk: neem verantwoordelijkheid en geef Vitesse perspectief. Tegelijkertijd kondigen supporters publieksacties aan om die boodschap kracht bij te zetten.

Achter de schermen speelt echter een minstens zo ingrijpend conflict. Michel Schaay, voorzitter van de Stichting Sterkhouders Vitesse Arnhem, maakte bekend op te stappen. In een uitgebreide brief schetst hij hoe de Sterkhouders sinds 2024 een cruciale rol speelden in het overeind houden van de club. Volgens hem stond Vitesse destijds “op apegapen” en was het voortbestaan allesbehalve zeker. De stichting, gedragen door regionale ondernemers en betrokken supporters, moest een breed fundament onder de club vormen.

Die gezamenlijke aanpak staat nu onder druk. Volgens Schaay vinden nieuwe beleidsbepalers binnen Vitesse dat de rol van de Sterkhouders is uitgespeeld. De stichting zou te groot en te complex zijn geworden en moet worden teruggebracht tot een kleine groep, waarbij andere deelnemers worden uitgekocht. Schaay weigert daarin mee te gaan en spreekt van een koers die haaks staat op de oorspronkelijke missie. “Vitesse is geen bezit, het is een belofte,” schrijft hij. Zijn vertrek markeert een duidelijke breuk binnen de organisatie.

Alsof de interne spanningen nog niet genoeg zijn, laait ook de discussie over de eerdere licentieproblemen opnieuw op. Investeerdersgroep Common Group stelt dat de KNVB bij het intrekken van de licentie in 2025 mede heeft gesteund op mediaberichten, met name van De Gelderlander en journalist Lex Lammers. Volgens de groep zijn klachten over die berichtgeving later gegrond verklaard door de Raad voor de Journalistiek.

Daarmee ontstaat een gevoelig punt. De Gelderlander zou zich hebben gebaseerd op bronnen binnen en rond de KNVB, terwijl de KNVB op zijn beurt diezelfde berichtgeving gebruikte als onderbouwing voor het licentiebesluit. Common Group spreekt van mogelijke “circulaire bevestiging” en suggereert dat dit aanleiding kan zijn voor verdere juridische stappen. Het zijn zware beschuldigingen die op dit moment niet zijn vastgesteld als feit, maar wel bijdragen aan de groeiende onrust rond de club.

Zo komt Vitesse opnieuw terecht in een situatie waarin meerdere krachten tegelijk aan de club trekken. Supporters eisen duidelijkheid en bereiden acties voor, intern woedt een strijd over zeggenschap en koers, terwijl extern vragen blijven hangen over eerdere besluiten die de club aan de rand van de afgrond brachten.

De club zelf houdt vast aan een beheerste lijn en benadrukt dat er gewerkt wordt aan een oplossing. Maar zolang concrete antwoorden uitblijven, lijkt de rust nog ver weg. In Arnhem groeit het gevoel dat Vitesse opnieuw op een kruispunt staat — dit keer niet alleen door financiële of sportieve problemen, maar vooral door de vraag wie de toekomst van de club bepaalt.