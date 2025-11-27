Hoe één rentmeester Sonsbeek behield en de Hoge Veluwe mogelijk maakte

Op woensdag 26 november presenteerde Anky Mulder-Tits in de Sonsbeek-boerderij haar boek ‘Sonsbeek bewaard, De Hoge Veluwe vergaard’. Het boek geeft een bijzonder kijkje achter de schermen over het behoud van Sonsbeek en het ontstaan van De Hoge Veluwe. Dat beide parken, die behoren tot de mooiste en bekendste van Nederland, in één boek behandeld worden komt door de cruciale rol die één rentmeester, Jacob Carel Mulder (1866-1957), bij beide speelde. Het boek is een waardevolle aanvulling op eerdere boeken.

(Tekst en foto Henk Donkers)

Van Afrika naar Arnhem

Anky Mulder-Tits is cultureel antropoloog en deed onderzoek in Afrika onder schriftloze volkeren die belangrijke informatie via mondelinge overleveringen van generatie op generatie doorgeven. Toen ze in 1973 trouwde met een kleinzoon van Jacob Carel Mulder maakte ze kennis met de mondeling overgeleverde verhalen die er in zijn familie de ronde deden over hun grootvader. Als antropoloog kende de zwakke kanten van oral history. Hoe betrouwbaar zijn de verhalen? Worden ze niet mooier gemaakt dan ze zijn? Was Sonsbeek inderdaad voor de stad verloren gegaan en volgebouwd als rentmeester Mulder baron Van Heeckeren er niet toe had kunnen bewegen af te zien van de verkoop als bouwterrein? Was De Hoge Veluwe inderdaad niet ontstaan als rentmeester Mulder in opdracht van de heer Kröller niet allerlei gronden van grote en kleine eigenaren had kunnen opkopen en samenvoegen?

Jacob Carel Mulder (1866-1957)

Kasboeken als goudmijn

In haar boek reconstrueert Mulden-Tits nauwgezet het leven van de rentmeestersfamilie Mulder, met Jacob Carel in de hoofdrol. Een goudmijn bleek de loodzware rentmeesterskist met kasboeken die Mulder tot zijn dood bewaard had en een familie-erfstuk. Deze kasboeken in combinatie met uitvoerig archief-onderzoek en informatie ze uit gedigitaliseerde historische kranten, met name uit de Arnhemsche Courant (!) boden haar de mogelijkheid de familieverhalen te toetsen én verrassend vaak te bevestigen.

Het verhaal van de ‘redding’ van Sonsbeek

Tijdens de presentatie diste Mulder-Tits een van de bekendste en sappigste familieverhalen op: de ‘redding’ van Sonsbeek. Willem baron van Heeckeren leidt in Parijs een losbandig leven en bouwt daar grote gokschulden op. Schuldeisers zitten hem op de hielen. Ook wil zijn vrouw Charlotte van hem scheiden vanwege overspel (hij bestelt via een tussenpersoon regelmatig jonge, mogelijk minderjarige meisjes om ontucht te plegen achter de hertenkamp op zijn landgoed). Willem stuurt in 1883 een telegram naar zijn rentmeester Arnold Mulder met de opdracht bomen te kappen en het hout te verkopen. Zijn zoon Jacob Carel is dan nog bij hem in opleiding. Ze willen de bomen niet kappen en nemen de trein naar Parijs. Daar treffen ze een verbaasde baron aan op zijn hotelkamer die hen vraagt wat ze komen doen. Ze komen ons ontslag indienen, antwoorden de twee, want ze willen geen bomen kappen. Daarop barst de baron in tranen uit. Hij wil hen niet kwijt, want zij zijn de enigen die hij vertrouwt. De rentmeesters weten nog ergens ‘drassige weilanden’ in Steenderen en Elderveld die verkocht kunnen worden om de baron voorlopig uit de brand te helpen. Genoeg is het echter niet. De baron moet ook gronden waarop later Burgemeesterswijk, Sint Marten en Transvaalbuurt gebouwd worden, verkopen. Het verhaal blijkt, zo toont Mulder-Tits aan, in essentie waar te zijn.

Het is slechts een van de vele familieverhalen die Anky Mulder-Tits bevestigd weet te krijgen met kasboeken en archiefmateriaal. Ze heeft ze samengebracht in een rijk en fraai geïllustreerd, overtuigend en zeer leesbaar boek.

Anky Mulder-Tits (2025) ‘Sonsbeek bewaard, De Hoge Veluwe vergaard. Het levenswerk van rentmeester Jacob Carel Mulder’. 248 pagina’s. Erfgoed Uitgevers. €34,50