Gemeente Arnhem plaatst tijdelijke camera’s voor verkeersonderzoek

ARNHEM – Bewoners viel het al op: sinds kort hangen er nieuwe camera’s in Arnhem. O.a. bij de Parkweg, Bosweg en in diverse woonwijken. Het gaat niet om permanente handhavingscamera’s, maar om tijdelijke ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) die deel uitmaken van een verkeersonderzoek van de gemeente Arnhem.

ANPR camera Parkweg

Volgens een woordvoerder van de gemeente worden dit soort onderzoeken “met enige regelmaat” uitgevoerd. “Het klopt, daar hangen sinds kort en ook tijdelijk camera’s omdat we daar verkeersonderzoek doen. Dat doen we op verschillende plekken in de stad. Zo’n onderzoek helpt ons bij het eventueel nemen van maatregelen om Arnhem bereikbaar te houden.”

De gemeente verwijst naar een eerder onderzoek langs de route tussen Arnhem en Renkum. Ook dat onderzoek maakte gebruik van kentekenregistratie om patronen in het verkeer zichtbaar te maken.

Op de Parkweg en de Bosweg onderzoekt de gemeente nu hoeveel doorgaand verkeer er gebruikmaakt van deze straten. Daarbij wordt gekeken of maatregelen tegen sluipverkeer nodig zijn. De woordvoerder van de gemeente legt uit hoe dat werkt: “Voor dit onderzoek maken we gebruik van kentekencamera’s. Door deze registratie krijgen we inzicht in de hoeveelheid verkeer, doorgaand verkeer en een indicatie van de herkomst op postcode-4 niveau (alleen numerieke deel van de postcode).”

Privacygevoelige gegevens blijven buiten beeld, benadrukt de gemeente. “Als gemeente krijgen wij geen inzage in de kentekens zelf of verdere persoonsgegevens van de mensen die hier rijden. Na afronding van het onderzoek worden alle gegevens vernietigd,” aldus de woordvoerder van de gemeente.

De camera’s blijven nog tijdelijk hangen. Zodra het onderzoek is afgerond, verdwijnen ze weer uit het straatbeeld.