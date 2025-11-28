Recensie: Eetcafé Sint Jan

ARNHEM – Zomer of winter, lente of herfst; het Jansplein in Arnhem is voor mij een plek waar Frankrijk altijd heel zachtjes in mijn gedachten zweeft, als een veertje op een onregelmatige luchtstroom. Zo ook vanavond, als mijn disgenoot en ik aanschuiven onder de gigantische en daarmee eigenlijk iconische bordeauxrode luifel van Eetcafé Sint Jan.

Het is gezellig druk deze zaterdagavond in november. Een gemêleerder publiek kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Hier zit iedereen die van gezelligheid houdt het weekend en vooral het leven te vieren. Het is redelijk op het deels verwarmde terras. Gelukkig zijn dekentjes ruim beschikbaar om ons te warmen, want de buitentemperatuur komt vanavond niet boven het vriespunt! Zelfs op het pleingedeelte van het terras zitten mensen de koude te trotseren!

Het door warmtelampen roodgekleurde terras van Eetcafé Sint Jan. Foto: © Hessel Visser

Al gauw nadat we plaatsnemen aan een tafeltje langs de glazen windschermen worden de drankjes opgenomen: een makkelijke maar ook lekkere chardonnay en een prima rioja. We kiezen voor een gerecht op het krijtbord, namelijk de hertenbiefstuk in zwarte knoflookjus met notencrunch, aardappelgratin en rodekool. Aangezien we al een beetje trek hebben, bestellen we vooraf wat brood met dipsauzen, te weten knoflooksaus, tomatensalsa en kruidenboter.

Het brood is ovenvers en echt heerlijk. De perfect smeerbare kruidenboter is huisgemaakt op basis van een zachte, volle roomboter en is rijkelijk gevuld met groene kruiden. De tomatensalsa is niet zo’n flauwe die we bij de meeste eetcafés tegenkomen, maar heeft serieus pit. Erg smakelijk! De knoflooksaus is mooi lobbig en is goed gevuld met knoflook, zoals het hoort. Dit voorgerechtje is precies waar we zin in hadden.

Brood met dips bij Eetcafé Sint Jan. Foto: © Hessel Visser

Dan gaan we door naar het hoofdgerecht. De hertenbiefstuk ligt in een bord met daarbij rodekool en aardappelgratin die met cheddar gemaakt is, een niet alledaagse keuze maar wel ontzettend lekker. Het hert is mooi van textuur, perfect gegaard en zelfs licht krokant gebakken. Knap werk! De oerdegelijke combinatie met rodekool is natuurlijk een garantie voor succes, hoewel de hoeveelheid rodekool naar mijn idee net iets te groot is ten opzichte van het hert. Hierdoor domineert het zoete van de kool boven de smaak van het hert en de zwarte knoflookjus. Niettemin een prachtige winterse keuze op het krijtbord van deze Arnhemse bourgondiër.

Hertenbiefstuk bij Eetcafé Sint Jan. Foto: © Hessel Visser

Afsluitend bestellen we de Café Gourmand. Deze komt bij Eetcafé Sint Jan met overheerlijke minigebakjes, namelijk een engelachtige pastel de nata, een (naar mijn smaak van binnen net iets te koude) eclaire en een chocoladetaartje met daarin warme, lopende chocolade. Verrukkelijk! De koffie bestellen we er apart bij.

Café Gourmand bij Eetcafé Sint Jan. Foto: © Hessel Visser

Eetcafé Sint Jan is wat de naam al zegt: een eetcafé. We komen hier niet voor liflafjes en culinaire ‘moeilijkdoenerij’ maar voor gewoon lekker en robuust eten voor een schappelijke prijs. Daarin slaagt Eetcafé Sint Jan met ruime punten. Dit in combinatie met de unieke locatie in het hart van Arnhem, maakt dit een plek waar het eigenlijk altijd wel goed toeven is.

En voor wild hoeven Arnhemmers echt de stad niet meer uit. Die halen hun hart op bij Eetcafé Sint Jan, waar je voor onder de € 30,- een prima hertenbiefstuk eet! Wel snel zijn, want het wildseizoen is eindig!