Nieuwe college wederom met 7 wethouders

ARNHEM – Ook de laatste coalitiepartij heeft haar kandidaat-wethouders bekendgemaakt. PRO Arnhem maakte vrijdag bekend dat Paul Smeulders, Mounia Arkhouch en Maarten van den Bos worden voorgedragen als wethouder. Daarmee lijkt het nieuwe Arnhemse college, net als in de afgelopen bestuursperiode, uit zeven wethouders te gaan bestaan.

De nieuwe coalitie bestaat uit PRO Arnhem, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en CDA. Samen beschikken deze partijen over 22 van de 39 zetels in de Arnhemse gemeenteraad.

Naast de drie wethouders van PRO Arnhem zijn eerder ook de namen van de andere beoogde collegeleden bekend geworden. Namens D66 is dat Nermina Kundić, namens Arnhem Centraal Tjienta van Pelt, namens het CDA David de Vries en namens de Partij voor de Dieren Eva van Esch.

Op 3 juni presenteren de coalitiepartijen hun coalitieakkoord. Dan wordt ook duidelijk welke portefeuilles de zeven wethouders krijgen. De installatie van het nieuwe college staat gepland voor 10 juni.