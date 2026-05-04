O, zit dat zo! Wie heeft er voorrang in de Berenkuil? 

Korte bocht gaat voor lange bocht, rechts houden is de norm en rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. Appeltje eitje. De verkeersregels in Nederland zijn doodsimpel. Dus zeg het maar: wie heeft er voorrang in de Berenkuil?

(Door: Patrick Arink)

Het is een situatie die iedere Arnhemmer weleens heeft meegemaakt: jij fietst al op de rotonde van de Berenkuil en van rechts komt op dat moment een fietser de Berenkuil op. Wie van jullie twee heeft er dan voorrang?

Heb jij voorrang, omdat de Berenkuil een rotonde is en verkeer op de rotonde in dat geval voorrang heeft? Of is de Berenkuil een verkeersplein en heeft de Berenkuil de status van een gelijkwaardig kruispunt. In het laatste geval moet je als fietser op de Berenkuil voorrang verlenen aan fietsers die van rechts komen.

Je instinct zegt waarschijnlijk dat de Berenkuil een rotonde is. De weg loopt rond en de Berenkuil heeft daardoor de vorm van een rotonde. Hoe moeilijk kan het zijn? Het ziet eruit als een rotonde, het voelt als een rotonde en het kwaakt als een rotonde. Maar ís het ook een rotonde? Nou nee.

Je mag jezelf pas een rotonde noemen als je bent uitgerust met een rond blauw verkeersbord met drie witte pijlen die in een cirkel wijzen. Dit bord geeft de verplichte rijrichting aan. En je raadt het al: dat bord ontbreekt in de Berenkuil.

Dat betekent dat de Berenkuil officieel de status heeft van een verkeersplein, met de bijbehorende verkeersregels. Wie heeft er voorrang? Doodsimpel. Verkeer van rechts! Als fietser op de rotonde moet je dus voorrang geven aan fietsers die de rotonde op willen.

Niemand die dat doet en waarschijnlijk ook niemand die dat weet. Maar bij een aanrijding zal de verzekering dus kijken wie er van rechts kwam.

Nu duidelijk is dat de Berenkuil geen rotonde is maar een verkeersplein, leidt dat wel automatisch tot een andere onduidelijkheid: is de Berenkuil eenrichtingsverkeer of mag je ook linksom?