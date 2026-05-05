Uitbaatster Zorgboerderij De Kroon moet vertrekken na uitspraak rechter

ARNHEM – De uitbaatster van Zorgboerderij De Kroon uit De Laar-Oost moet binnen vier weken het terrein aan de Randweg in Arnhem-Zuid verlaten. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de Gemeente Arnhem. De uitspraak maakt de weg vrij voor de nieuwe huurder, die het terrein wil gebruiken voor ‘activerend werken’. Eerder schreef de Arnhemsche Courant al dat die plannen gericht zijn op het begeleiden van mensen richting dagbesteding en werk, mogelijk in combinatie met een (kinder)boerderijfunctie.

Nieuwe plannen lopen vertraging op

De gemeente stapte naar de rechter omdat de uitbaatster van De Kroon weigerde te vertrekken. Daardoor liep de start van de nieuwe huurder vertraging op en loopt de gemeente huurinkomsten mis. Volgens de Rechtbank Gelderland is dat een zwaarwegend belang.

Anderhalf jaar zonder huur

Sinds augustus 2024 maakte de zorgboerderij gratis gebruik van het terrein, nadat de oorspronkelijke huurovereenkomst was beëindigd vanwege een huurachterstand van ongeveer 60.000 euro. De rechter oordeelt dat er sprake was van een bruikleenovereenkomst, die door de gemeente rechtsgeldig is opgezegd. Dat gebeurde al in september 2025, met als einddatum 1 januari 2026.

Geen toezegging gedaan

De uitbaatster stelde dat zij erop mocht vertrouwen dat zij kon blijven. De rechtbank veegt dat van tafel. Algemene uitspraken als “het komt wel goed” zijn volgens de rechter geen harde toezegging. Bovendien was duidelijk dat een nieuwe huurder zou bepalen hoe het terrein wordt gebruikt. De uitbaatster koos er zelf voor om niet mee te doen aan de selectieprocedure.

Belangenafweging valt uit in voordeel gemeente

De rechter erkent dat de gevolgen groot zijn, ook voor de dieren op het terrein. Toch weegt het belang van de gemeente zwaarder. Die wil het pand als geheel verhuren en heeft al een overeenkomst gesloten met een nieuwe partij. Dat die nieuwe huurder mogelijk ook iets met de dieren wil doen, speelde nog een rol. Volgens de rechter is het niet uitgesloten dat een deel van de dieren kan blijven.

Dwangsom dreigt

Vertrekt de uitbaatster niet op tijd, dan volgt een dwangsom van 1.000 euro per dag, met een maximum van 20.000 euro. Ook moet zij ruim 2.200 euro aan proceskosten betalen.