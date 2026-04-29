Raad stelt vragen over uitvoering plan tegen zorgfraude

ARNHEM – De Arnhemse gemeenteraad wil meer duidelijkheid over de uitvoering van het plan tegen zorgfraude. De fractie van Arnhem Centraal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college en vraagt onder meer hoe de aanpak in de praktijk vorm krijgt en of deze voldoende meebeweegt met nieuwe ontwikkelingen. De vragen volgen kort op het intensiveringsplan dat het college op 7 april presenteerde. Daarmee wil de gemeente de aanpak van zorgfraude versterken, onder meer door strengere controles bij de inkoop van zorg en meer fysieke controles bij zorgaanbieders.

In haar vragen richt raadslid Paulien Lunter zich op de uitvoering van het plan. Zij wil onder meer weten hoeveel zorgaanbieders daadwerkelijk worden gecontroleerd, of de capaciteit en bevoegdheden van toezichthouders voldoende zijn en hoe de gemeente bedrijven in beeld krijgt die buiten het toezicht vallen.

Van onderzoek naar aanpak

De aandacht voor zorgfraude in Arnhem kwam in een stroomversnelling na het onderzoeksrapport Zorgeloos? uit 2025. Daarin wordt zorgfraude omschreven als een structureel probleem met kenmerken van georganiseerde criminaliteit, waarbij zorggeld terechtkomt bij netwerken die misbruik maken van kwetsbare inwoners. Het rapport laat zien dat het relatief eenvoudig is om een zorgbedrijf te starten en dat het toezicht moeite heeft om gelijke tred te houden met de groei van het aantal aanbieders. In delen van de stad, met name in Malburgen, is sprake van een concentratie van zorgbedrijven en een omgeving waarin fraude kan ontstaan.

De financiële omvang is daarbij aanzienlijk. De schade door zorgfraude in Arnhem wordt geschat op enkele miljoenen euro’s per jaar, terwijl slechts een beperkt deel wordt teruggevorderd.

Met het plan van aanpak van april wil de gemeente deze problematiek gerichter aanpakken. De nadruk ligt op beter toezicht, het versterken van controles en het verbeteren van de informatiepositie van de gemeente. Met de schriftelijke vragen wil Lunter vooral inzicht krijgen in hoe deze maatregelen in de praktijk uitpakken en of de gemeente daarmee daadwerkelijk meer grip krijgt op zorgfraude in Arnhem.