Burgemeester wijst kritiek af maar erkent pijn rond komst Ye (Kanye West)

ARNHEM – De veelbesproken concerten van Ye (Kanye West) in het GelreDome lijken juridisch moeilijk tegen te houden. Ondanks felle kritiek en maatschappelijke onrust stelt het Arnhemse college dat eerdere antisemitische uitspraken van de artiest geen grond vormen om een vergunning te weigeren. De vrijheid van meningsuiting weegt zwaar, zolang de openbare orde niet aantoonbaar in gevaar komt.

Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink. Die stelde het college vragen na uitlatingen van burgemeester Ahmed Marcouch over de geplande optredens op 6 en 8 juni.

Geen afwijking van procedure

Volgens het college wordt de aanvraag behandeld zoals ieder ander evenement. De burgemeester is bevoegd om de vergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij gelden de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Er is volgens het college geen sprake van een uitzonderingspositie of afwijking van bestaande procedures.

Vrijheid van meningsuiting als grens

Het college noemt antisemitische en discriminerende uitspraken “verwerpelijk en onacceptabel”, maar stelt tegelijk dat deze juridisch niet kunnen worden gebruikt om een evenement vooraf te verbieden. De Grondwet beschermt de vrijheid van meningsuiting en laat volgens het college geen ruimte om die via lokale regelgeving te beperken. Dat betekent dat pas kan worden ingegrepen als tijdens het concert strafbare uitingen worden gedaan. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid bij politie en Openbaar Ministerie.

Openbare orde bepalend

De doorslag ligt bij de vraag of de openbare orde en veiligheid in gevaar komen. Op dit moment zegt de burgemeester daar geen concrete aanwijzingen voor te hebben. Alleen bij ernstige en aantoonbare dreiging kan een vergunning alsnog worden geweigerd. Daarmee wijkt de situatie volgens het college af van eerdere ingrepen, zoals bij een Pegida-demonstratie in 2024. Die werd destijds verboden vanwege een concrete en niet te beheersen veiligheidsdreiging.

Wel begrip voor emoties

De burgemeester erkent dat de komst van Ye pijn en verontwaardiging oproept, onder meer bij de Joodse gemeenschap. Die gevoelens worden volgens het college serieus genomen, maar vormen op zichzelf geen juridische grond om een concert tegen te houden.

Overleg zonder afgelasting

Intussen is er overleg met het GelreDome en de organisatie van het evenement. De organisator heeft ervoor gekozen het concert niet af te gelasten. Zoals gebruikelijk bij grote evenementen wordt de situatie richting de concertdata nauwlettend gevolgd.