Regiedebuut van Florian Myjer geeft ‘Pride & Prejudice’ een moderne, queer twist

ARNHEM – Theater Oostpool brengt dit najaar een frisse blik op een tijdloze klassieker. Vanaf 8 november speelt de nieuwe voorstelling Pride & Prejudice, precies 250 jaar na de geboorte van Jane Austen. Regisseur en theatermaker Florian Myjer maakt hiermee zijn regiedebuut bij Oostpool. Hij tilt het beroemde liefdesverhaal uit 1813 naar het jaar 2025, bekeken door een uitgesproken queer perspectief.

Klassieker in een nieuw jasje

De cast bestaat uit Eelco Smits (winnaar Louis d’Or 2023 voor Geschiedenis van Geweld), Just van Bommel (momenteel te zien in Dear Frail Male) en Kharim Amier, die eerder indruk maakte in de veelbesproken truckvoorstelling Good Cop.

De première vindt plaats in Arnhem, in het eigen huis van Theater Oostpool, waarna de voorstelling op tournee gaat door het hele land tot en met 10 januari 2026.

Nieuwe blik, nieuw geluid

Florian Myjer. Foto: Anne van Zantwijk

Jane Austens Pride and Prejudice geldt al eeuwen als een feministisch meesterwerk en vormde de blauwdruk voor talloze romantische komedies. Toch laat Myjer met zijn eigentijdse regie zien hoe klassieke hervertellingen onbewust nog steeds oude denkbeelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid in stand houden.

Zijn versie is fris, geestig en ontroerend, met veel ruimte voor identiteit, liefde en zelfontdekking. “Het is geen parodie,” zei Myjer eerder in een toelichting, “maar een onderzoek naar hoe we anno nu kijken naar liefde, trots en kwetsbaarheid.”

Nieuwe koers voor Oostpool

Met Pride & Prejudice zet Theater Oostpool zijn traditie voort van klassieke verhalen in een moderne vorm. Daarbij is steeds meer aandacht voor actuele thema’s en verschillende stemmen.

Sinds 2024 is het artistieke team uitgebreid. Naast artistiek directeur Daria Bukvić en regisseurs Char Li Chung, Jan Hulst en Kasper Tarenskeen, zijn Florian Myjer en Priscilla Vaudelle aan het gezelschap toegevoegd. Oostpool wil hiermee verder bouwen aan een brede en vernieuwende koers waarin diversiteit en vernieuwing centraal staan.

Arnhemse première

De première van Pride & Prejudice vindt plaats op vrijdag 8 november in het theater aan de Oostpool in Arnhem. Daarna reist de productie door Nederland tot en met 10 januari 2026.

Meer informatie en speeldata zijn te vinden op www.oostpool.nl