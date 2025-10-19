LIKEaCLOWN! brengt de clown terug naar Arnhem

ARNHEM – Deze herfst verrijst er een circustent in Park Sonsbeek. Van 22 oktober tot en met 9 november speelt Cirque de la Liberté er de voorstelling LIKEaCLOWN!, een vrolijke, ontroerende en visueel spectaculaire show die jong en oud uitnodigt om opnieuw naar de clown te kijken.

In de voorstelling nemen twee ‘docenten’ het publiek mee op een wonderlijke reis door de geschiedenis van de clown. Wat begint als een serieuze lezing, ontspoort al snel in een reeks komische en poëtische scènes vol muziek, kostuums en onverwachte ontroering. De clown blijkt meer te zijn dan een grapjas: hij houdt ons een spiegel voor en laat zien hoe we omgaan met vallen, opstaan en menselijkheid.

Foto: Niek Michel

De voorstelling is een creatie van Goos Meeuwsen (Arnhem) en Helena Bittencourt (Rio de Janeiro). Het duo werkte wereldwijd met onder meer Cirque du Soleil en Cie Finzi Pasca, en maakt voor Cirque de la Liberté een eigenzinnige mix van theater, circus en live-muziek.

De circustent wordt opgebouwd op het basketbalveld naast Stadsvilla Sonsbeek. In totaal staan er achttien voorstellingen gepland. Kaarten kosten €30,- aan de kassa, maar online bestellen scheelt €3,50. Bovendien kunnen bezoekers met een Gelrepas hun ticket rechtstreeks van hun tegoed laten afschrijven, zodat cultuur voor iedereen bereikbaar blijft. Ook huurders van Volkshuisvesting Arnhem ontvangen een speciale kortingscode.

LIKEaCLOWN! bewijst dat circus, theater en poëzie naadloos samen kunnen gaan in één voorstelling vol humor, muziek en verbeelding. Meer informatie en reserveren: https://www.cirquedelaliberte.nl/bestel-kaarten/