Verkiezingsprogramma Volt – Europa als voorbeeld voor Arnhem

ARNHEM – Voor Volt Arnhem stopt politiek niet bij de stadsgrens. In het verkiezingsprogramma Samen maken we Arnhem kijkt de partij nadrukkelijk naar Europa als inspiratiebron voor lokaal beleid. Volt wijst op Wenen, waar sociale huisvesting betaalbaar blijft en ongelijkheid afneemt, Helsinki, dat met zijn verkeersbeleid het aantal verkeersdoden wist terug te brengen tot nul, en Freiburg, waar duurzame mobiliteit en leefkwaliteit hand in hand gaan. Ook steden als Gent en Kopenhagen worden genoemd als voorbeeld van hoe een groene, autoluwe binnenstad juist aantrekkelijker wordt voor bewoners én bezoekers. Volgens Volt kan Arnhem van deze steden leren en Europese samenwerking benutten om lokaal beleid slimmer en toekomstbestendig te maken.

Met lijsttrekker Marlies Neutkens presenteert Volt zich als de partij van vernieuwing en samenwerking. Europese ideeën moeten niet abstract blijven, maar zichtbaar worden in de Arnhemse wijken, straten en buurten.

Wonen is een recht

Wonen vormt een belangrijk fundament onder het programma. Volt stelt dat wonen geen luxe is, maar een recht. De partij wil dat Arnhem actiever stuurt op betaalbare woningen in alle wijken, met een betere balans tussen huur en koop. Daarbij is ruimte voor vernieuwende woonvormen, zoals wooncoöperaties, hospitaverhuur en het splitsen van woningen.

Ook leegstaande panden moeten sneller worden benut. Volt ziet kansen voor binnenstedelijk bouwen, zodat het omliggende landschap wordt ontzien en voorzieningen dichtbij blijven.

Gelijke kansen en bestaanszekerheid

Volt zet sterk in op bestaanszekerheid en het verkleinen van ongelijkheid. Armoede en schulden moeten volgens de partij niet alleen worden bestreden, maar vooral worden voorkomen. De aanpak richt zich op vertrouwen in inwoners, minder bureaucratie en ondersteuning dicht bij huis.

Opvallend is dat Volt wil experimenteren met nieuwe vormen van zekerheid, waaronder een vorm van basisinkomen binnen de bestaande wetgeving. Dat moet mensen ruimte geven om te werken, te zorgen, te leren of zich maatschappelijk in te zetten, zonder voortdurende stress over inkomen.

Groen en gezond leven

Een gezonde stad begint volgens Volt bij de leefomgeving. De partij wil Arnhem verder vergroenen met meer bomen, minder verstening en meer ruimte voor natuur in elke wijk. De zogenoemde 3-30-300-regel wordt daarbij als leidraad genoemd: zicht op groen vanuit huis, voldoende groen per buurt en een park of groene plek op loopafstand.

Vergroening wordt gekoppeld aan klimaatadaptatie. Volt wil Arnhem uiterlijk in 2040 klimaatneutraal maken en sneller werk maken van maatregelen tegen hittestress en wateroverlast.

Slim en veilig reizen

Op het gebied van mobiliteit kiest Volt voor een andere verdeling van de openbare ruimte. Eerst de voetganger, dan de fietser, daarna het openbaar vervoer en pas als laatste de auto. De partij wil investeren in veilige looproutes, bredere fietspaden en betere verbindingen tussen Noord en Zuid, onder meer met nieuwe fietsbruggen.

Daarnaast zet Volt in op mobiliteitshubs aan de randen van de stad en op betere internationale verbindingen. Arnhem moet volgens de partij beter aansluiten op het Europese spoor- en busnetwerk en uitgroeien tot een brugstad richting Duitsland.

Democratie en transparantie

Bestuurlijke vernieuwing is een belangrijk thema in het programma. Volt wil dat Arnhemmers meer zeggenschap krijgen via burgerberaden, waarin inwoners daadwerkelijk meebeslissen over grote vraagstukken zoals wonen, mobiliteit en klimaat.

De gemeente moet transparanter worden, met begrijpelijke communicatie, open data en een openbaar lobbyregister. Digitale dienstverlening moet toegankelijk zijn, zonder dat inwoners die minder digitaal vaardig zijn worden buitengesloten.

Europa dichtbij huis

Als Europese partij benadrukt Volt dat Arnhem meer kan profiteren van Europese fondsen en netwerken. Programma’s zoals Horizon Europe en Interreg moeten structureel worden ingezet voor projecten op het gebied van wonen, energie, mobiliteit en digitale inclusie. Wat werkt in andere Europese steden, hoeft Arnhem volgens Volt niet opnieuw uit te vinden.

Verkiezingsreeks

Met Samen maken we Arnhem is Volt een van de partijen die de Arnhemsche Courant belicht in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. In de komende weken volgen meer partijen met hun plannen en ideeën voor de stad.