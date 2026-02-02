Waslijst aan voorwaarden bij verkoop Eldense dijkhuisjes, VVD stelt vragen

ARNHEM – De gemeente Arnhem wil de monumentale dijkhuisjes aan de Huissensedijk in Elden verkopen, maar verbindt daaraan vergaande voorwaarden. Zo mogen alleen kunstenaars en culturele ondernemers inschrijven, moeten de twee panden gezamenlijk worden gekocht door twee kopers en is een maatschappelijk-culturele invulling verplicht. Voor de panden vraagt de gemeente een koopsom van bijna 9 ton, terwijl kopers daarnaast rekening moeten houden met een herstel- en saneringsopgave van ruim één miljoen euro. Die combinatie van eisen en kosten is voor VVD Arnhem aanleiding om vragen te stellen aan het college.

De dijkhuisjes aan Huissensedijk 5 en 7 zijn gemeentelijk monument en staan al langere tijd leeg. De gemeente heeft gekozen voor verkoop onder specifieke voorwaarden, die bepalen wie in aanmerking komt en hoe de panden gebruikt mogen worden. Verkoop aan een brede doelgroep is daarmee uitgesloten.

Hoge kosten, beperkte doelgroep

Volgens de VVD roept die aanpak vragen op, zeker in een stad met een groot woningtekort. De partij wil weten waarom het college kiest voor een beperkte doelgroep en een verplicht gebruik, terwijl volgens de VVD elke woning telt. Ook vraagt de partij of het uitsluiten van een brede groep Arnhemmers juridisch houdbaar is.

Daarnaast plaatst de VVD vraagtekens bij de financiële haalbaarheid. Naast de koopsom van 890.000 euro spreekt de gemeente in haar stukken over een herstelraming van ruim één miljoen euro. Het gaat daarbij om restauratiekosten, sanering – waaronder asbest – en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Vanwege de aanwezigheid van asbest is binnenbezichtiging van de panden niet mogelijk.

De Groene Jager

De dijkhuisjes staan in Elden ook bekend als De Groene Jager. Die naam verwijst naar het dorpscafé dat hier vroeger was gevestigd. Het café was jarenlang een ontmoetingsplek voor bewoners en verenigingen en maakte deel uit van het sociale leven van het oude rivierdorp.

In 2019 grepen inwoners die naam opnieuw aan tijdens een ludieke actie. Zij doopten de panden symbolisch om tot De Groene Jager om aandacht te vragen voor het behoud van de plek, uit vrees voor sloop en nieuwbouw. De actie onderstreepte volgens bewoners dat het hier gaat om meer dan alleen vastgoed.

Langlopend dossier

De verkoop van de dijkhuisjes is het nieuwste hoofdstuk in een dossier dat al jaren speelt. In 2021 kregen de panden de status van gemeentelijk monument. Sindsdien is gesproken over eigen gebruik door de gemeente, een maatschappelijke invulling en uiteindelijk verkoop. Een definitieve keuze bleef uit.