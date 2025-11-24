Debby Petter brengt ontroerende monoloog Afslag Gewist naar het Posttheater

ARNHEM – Op donderdag 4 december speelt Debby Petter de theatermonoloog Afslag Gewist in het Posttheater. De voorstelling is geschreven door haar man Youp van ’t Hek. Tijdens de try-out wordt Petter live begeleid door harpiste Emma Finkers, die met haar subtiele spel “een stille laag aan de voorstelling toevoegt”.

Reis naar binnen

In Afslag Gewist ontvangt een vrouw onverwacht een brief van iemand die al jaren overleden is. Die vondst zet haar aan tot een korte reis, die anders verloopt dan gedacht. Onderweg wordt ze gedwongen om stil te staan bij de woorden in de brief, bij de schrijver en vooral bij zichzelf.

Terugkijken met moed

Aan de vooravond van haar zeventigste verjaardag kijkt de vrouw met openheid en moed terug op de afslagen die haar leven hebben bepaald. Ze vraagt zich af welke wegen ze koos, welke ze liet liggen en waarom. Zo onderzoekt de voorstelling wat er gebeurt wanneer iemand de tijd neemt om het verleden zonder omwegen onder ogen te zien.

Schrijnend, herkenbaar en mild

De monoloog wordt omschreven als scherp, kwetsbaar en herkenbaar. Het verhaal raakt aan spijt en verlangen, maar ook aan begrip en mildheid. Bovendien legt het de onverwachte schoonheid van stilstand bloot. Afslag Gewist vormt zo een ode aan het leven zoals het is gelopen – en aan alles wat er misschien nog kan komen.

Praktische informatie

Voorstelling: Afslag Gewist – Debby Petter en Emma Finkers (try-out)

Datum: donderdag 4 december, 20.00 uur

Locatie: Posttheater Arnhem

Kaarten: verkrijgbaar via posttheater.nl