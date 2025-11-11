Winter in Arnhem brengt warmte en magie naar de binnenstad

Terwijl de dagen korter worden en de lichten in de stad langzaam aangaan, bereidt Arnhem zich voor op een winter vol warmte, sfeer en beleving. Tijdens Winter in Arnhem verandert het stadscentrum elf weken lang in een levendig decor, waar muziek, kerstmarkten, lichtshows en ambacht samenkomen.

Hoogtepunten in december

Het weekend van 13 en 14 december vormt het eerste hoogtepunt. De historische Christmas Express rijdt dan tussen Arnhem Centraal en Nijmegen en brengt bezoekers direct in kerststemming. Tegelijk vult de lucht zich met muziek en geuren van poffertjes, glühwein en broodjes warme worst, want op zondag 14 december is het tijd voor de Grootste Kerstmarkt van het Oosten, met meer dan tweehonderd kraampjes vol sfeer en gezelligheid.

Niet ver daarvandaan strijkt de Zeldzaam Mooi Kerstmarkt neer op het Jansplein en omgeving, terwijl onder de grond de Magische Kerstkelders hun deuren openen van 11 tot en met 14 december. Voor liefhebbers van mode en design is er bovendien de Mode, Design en More Winterfair op de Korenmarkt, waar Arnhemse ontwerpers en winkels hun wintercollectie presenteren.

Warmte in de weekenden

Toch is Winter in Arnhem veel meer dan één weekend vol markten en muziek. Ook in de weken daarna blijft de binnenstad bruisen. Met houten kersthuisjes, dampende bekers chocolademelk en straatacts die het winkelend publiek verrassen, is de stad elk weekend opnieuw in feeststemming.

Zingen in de stad

In het laatste weekend van het jaar klinkt de stad vol zang. Tijdens Zingen in de stad, op 27 en 28 december, vullen koren en zanggroepen de winkelstraten met kerstliederen en winterse melodieën. Ondertussen wordt er al reikhalzend uitgekeken naar Oudejaarsavond, want dan staat Arnhem in het teken van licht, muziek en samenzijn.

Spectaculaire jaarwisseling

Arnhem sluit het jaar af met een groots feest dat de hele stad in beweging brengt. Op Oudejaarsavond begint de viering al vroeg met een familie licht- en lasershow bij de John Frostbrug, speciaal bedoeld voor gezinnen en kinderen die het nieuwe jaar samen willen inluiden. De brug en de Rijnkade veranderen in een zee van kleur, muziek en lichtbundels die synchroon dansen op bekende nummers.

Later op de avond stijgt de spanning, wanneer duizenden Arnhemmers zich verzamelen langs de Rijn. Rond middernacht barst de spectaculaire licht-, laser- en vuurwerkshow los, een traditie die de skyline van Arnhem elk jaar in vuur en vlam zet. Vanaf de oevers is het uitzicht adembenemend, met reflecties van het vuurwerk op het water en de contouren van de brug die fel oplichten tegen de donkere hemel.

Voor wie liever in het hart van de stad viert, is er op het Jansplein het populaire muziekevenement Arnhem Zingt Top 2000. Vanaf de middag tot in de avond zingen bezoekers mee met de grootste hits uit de lijst der lijsten. De sfeer is ongedwongen, gezellig en herkenbaar. Een plek waar jong en oud samen het jaar afsluiten.

De organisatie benadrukt dat de jaarwisseling dit jaar nadrukkelijk draait om samen vieren. Veiligheid, verbondenheid en beleving staan centraal, met genoeg activiteiten voor gezinnen, jongeren en bezoekers van buiten de stad. Arnhem wil met deze opzet laten zien dat oud en nieuw niet alleen om vuurwerk draait, maar vooral om ontmoeting en feest in een warme, sfeervolle omgeving.

Samenwerking in de stad

Platform Binnenstad Arnhem benadrukt dat Winter in Arnhem een gezamenlijke inspanning is van ondernemers, gemeente en organisaties in de stad. Dankzij de samenwerking met Citymarketing Arnhem en het Ondernemersfonds wordt de winterperiode niet alleen sfeervol, maar ook aantrekkelijk voor bezoekers uit de regio.

Oproep aan artiesten

De organisatie doet nog een oproep aan iedereen die muziek maakt, zingt of optreedt. Er is nog ruimte voor koren, orkesten en dansgroepen die willen optreden tijdens Zingen in de stad of op andere winterweekenden. Wie zin heeft om mee te doen, kan zich aanmelden via de website.

Warmte en verbondenheid

Winter in Arnhem duurt van half november tot eind januari en laat zien dat de stad ook in de koudste maanden warmte en verbondenheid uitstraalt. Bezoekers vinden het volledige programma op www.winterarnhem.nl