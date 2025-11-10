Gemeenteraad nog steeds niet gerust op kleur Arnhemse trolleybussen

ARNHEM De gemeenteraad maakt zich opnieuw zorgen over het verdwijnen van het karakteristieke Ernems blauw van de Arnhemse trolleybussen. Met de motie Trolleybussen in Ernems Blauw! roepen SP, VVD en Groep van den Broek het college op om zich krachtiger in te zetten voor behoud van de herkenbare stadskleur. Eerdere oproepen hebben nog niet geleid tot garanties, terwijl de nieuwe RRReis-huisstijl vooral wit, paars en groen introduceert en slechts een blauw dak overlaat als verwijzing naar het oorspronkelijke ontwerp. Volgens de indieners dreigt Arnhem daardoor een belangrijk stukje van zijn eigen identiteit kwijt te raken.

Blauw dak

Van het oorspronkelijke Ernems blauw is niet meer overgebleven dan een smalle blauwe rand aan de bovenkant van de trolleybus en een blauw dak. Het nieuwe ontwerp, dat al enkele maanden op de website van RRReis staat, stuit nog altijd op kritiek vanuit de gemeenteraad. Daarbij stellen verschillende fracties dat het kleurgebruik geen recht doet aan het historische karakter van de Arnhemse trolley. Toch benadrukt het college opnieuw dat de gemeente formeel weinig invloed heeft op de uiteindelijke kleurstelling, omdat de verantwoordelijkheid bij de provincie Gelderland en vervoerder Transdev ligt.

Nieuwe kleuren trolleybussen (afbeelding van RRReis)

Motie

SP en VVD dienden opnieuw een motie in om het iconische Ernems blauw te behouden. Bij de motie waren afbeeldingen gevoegd van de nieuwe Solaris Trollino, de elektrische trolleybus die tussen Arnhem en Wageningen gaat rijden. Op deze lijn is vervoerder RRReis volledig losgegaan met een opvallend palet van wit, paars en groen, waardoor van het vertrouwde blauw niets meer overblijft. De fracties vrezen dat hierdoor de Arnhemse identiteit uit het straatbeeld verdwijnt.

Volgens fractievolger Thomas Meijer van Arnhem Centraal is er echter sprake van verwarring, want de getoonde bus hoort bij de HOV-lijn naar Wageningen en niet bij de stadsdienst binnen Arnhem. De nieuwe Arnhemse trolleybussen krijgen wel een smalle blauwe rand en een blauw dak, al vinden veel raadsleden dat dit slechts een symbolisch gebaar is.

Regels

Arnhemse bussen wisselden in het verleden wel vaker van uiterlijk, maar dit keer blijft er nog maar weinig over van de blauwe identiteit. Opvallend is dat een vervoersbedrijf zonder directe inspraak van de stad het kleurgebruik van wat velen zien als cultureel erfgoed op wielen mag veranderen. Terwijl ondernemers aan strikte regels zijn gebonden voor bijvoorbeeld gevelreclame of het schilderen van een beeldbepalend pand, lijkt die bescherming niet te gelden voor het Arnhemse openbaar vervoer. Juist de trolleybussen, die sinds 1949 symbool staan voor innovatie en duurzaamheid, zouden volgens critici onder een vorm van stadsbescherming moeten vallen. Daardoor klinkt de roep om duidelijke afspraken tussen gemeente, provincie en vervoerder steeds luider.

Vervolg

Wethouder Bob Roelofs heeft toegezegd bij de provincie Gelderland nadrukkelijk onder de aandacht te brengen dat het voor Arnhem van groot belang is dat de trolleybussen hun blauwe kleur behouden. Hij gaf aan het standpunt van de raad over te brengen in het overleg met de provincie en de vervoerder. Zodra dat gesprek heeft plaatsgevonden, belooft Roelofs de gemeenteraad hierover te informeren. Zo blijft de hoop bestaan dat het Ernems blauw ook in de toekomst door de Arnhemse straten blijft rijden.