Nieuwe torenkraan in Nieuwe Haven

Helemaal achterin de Nieuwe Haven staat sindskort een enorme torenkraan. De nieuwe torenkraan is eigendom van Open Shipyard. De torenkraan past in de toekomstplannen waarbij de Nieuwe Haven een belangrijk maritiem centrum wordt voor de binnenvaart.

De nieuwe torenkraan wordt door de scheepswerf gebruikt voor het ophijsen van zware vrachten zoals scheepsmotoren. Met de nieuwe kraan wordt de scheepsreparatie- en afbouwcapaciteit aanzienlijk vergroot.

“De lengte van de kraan is zeventig meter. Maximaal kan er een lading van twaalf ton mee getild worden”, vertelt eigenaar Jan Fransen van Open Shipyard. “Daarmee kunnen we de zwaarste motoren in en uit schepen hijsen.”

De torenkraan lag in onderdelen al een tijdje opgeslagen op het terrein van Open Shipyard.

“Ik kwam de kraan een keertje tegen op een veilingsite”, vertelt Fransen. “Er was niet op geboden, dus ik heb de eigenaar benaderd. Dat was een bouwbedrijf in België die stopte met zijn bedrijf. In de Ardennen hebben we de kraan zelf gedemonteerd. Er was er een transport met achttien vrachtwagens nodig om alle onderdelen van de hijskraan hier te krijgen.”

Open Shipyard kreeg een vergunning, maar er bleek een onverwachte kink in de kabel. Achterin de haven is namelijk ook de vaste ligplaats van de drijfbok van scheepvaartsbedrijf de Drijvende Kracht. De hoogte van de drijfbok zat de torenkraan in de weg. Wat nu?

Fransen: “Uiteindelijk is er in overleg met de gemeente besloten om de torenkraan te verhogen. In Duitsland kon ik twee originele elementen kopen van een vergelijkbare torenkraan. Daardoor is de kraan nu een stuk hoger geworden dan eigenlijk de bedoeling was.”

Het is een flinke klim naar boven, maar de torenkraan kan op afstand vanaf de grond bestuurd worden.

“Bij ons in het bedrijf zijn er op dit moment twee mensen die met de kraan mogen werken”, aldus Jan Fransen. “Je moet daar echt gevoel voor krijgen.”

De torenkraan staat op vier stalen buispalen in het water. Die palen werden in 12 uur tijd voor een bedrag van minder dan 15.000 euro geplaatst.

“Emissievrij en razendsnel”, aldus Jan Fransen. “Het is bijzonder dat we dit alles zo snel hebben gerealiseerd.”