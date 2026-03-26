Arnhem blijft links, maar zoektocht naar balans begint

ARNHEM – Een week na de gemeenteraadsverkiezingen kwamen de Arnhemse lijsttrekkers woensdagavond bijeen voor het zogeheten duidingsdebat. Wat begon als een formele terugblik op de uitslag, ontwikkelde zich al snel tot een eerste politiek steekspel over de richting van de nieuwe coalitie. Eén conclusie werd daarbij duidelijk: Arnhem blijft overwegend links, maar de roep om een bredere balans klinkt nadrukkelijker dan vier jaar geleden.

Weinig verschuivingen, wel duidelijke signalen

Namens GroenLinks-PvdA trapte lijsttrekker Paul Smeulders af met een opvallende constatering: er is nauwelijks iets veranderd. Slechts een handvol zetels verschoof, terwijl zijn partij opnieuw met afstand de grootste werd. Volgens Smeulders geeft dat een duidelijke opdracht. “We voelen ons gedragen door de stad,” stelde hij. Tegelijk sprak hij van een dubbele verantwoordelijkheid: doorgaan met een sociale en groene koers én zorgen voor een stabiel bestuur. Toch werd die lezing niet door iedereen gedeeld. Meerdere partijen wezen juist op een onderliggend signaal in de uitslag.

Direct discussie over informateur

De toon van de avond werd al vroeg gezet door een discussie over de benoeming van informateur Frits Lintmeijer. GroenLinks-PvdA presenteerde hem direct als keuze, maar dat viel niet bij iedereen goed. BurgerBelang en SP vonden dat de grootste partij dit eerst als voorstel aan de raad had moeten voorleggen. Er werd zelfs gesproken van “arrogantie”. Smeulders verwees naar de Arnhemse traditie, waarin de grootste partij het initiatief neemt.

Botsing over uitsluiten van Forum

De scherpste confrontatie ontstond rond de positie van Forum voor Democratie. Smeulders maakte glashelder dat zijn partij niet met Forum in een coalitie wil. “Dat lijkt me op geen enkele manier te verkopen aan onze kiezers,” zei hij. Forum reageerde fel en sprak van een ondemocratische houding. Volgens lijsttrekker Luurssen hoort uitsluiten niet bij lokale politiek. Smeulders hield echter voet bij stuk en verwees naar fundamentele inhoudelijke verschillen en eerdere ervaringen in de raad.

Roep om midden en samenwerking

Tegelijk klonk er bij meerdere partijen een duidelijke oproep om juist breder te kijken. D66 pleitte voor samenwerking “over het midden”, terwijl het CDA en de ChristenUnie spraken over een coalitie die verschillende politieke richtingen verbindt. Ook Arnhem Centraal en BurgerBelang hielden nadrukkelijk alle opties open. Daarbij viel vooral het woord “samenwerking” vaak. BurgerBelang riep op om elkaar “iets te gunnen” en minder vanuit machtsdenken te opereren. De boodschap: de verkiezingsuitslag vraagt niet om één duidelijke richting, maar om het zoeken naar verbinding.

Lage opkomst en groeiende boosheid

Onder de oppervlakte speelde nog een ander thema: de lage opkomst en het groeiende wantrouwen in de politiek. Meerdere partijen, waaronder SP en ChristenUnie, benadrukten dat bijna de helft van de Arnhemmers niet is gaan stemmen. SP-lijsttrekker Gerrie Elfrink legde daarbij de nadruk op sociaal-economische verschillen tussen wijken. Volgens hem voelen veel inwoners zich niet gehoord en haken ze af. Arnhem Centraal benoemde daarnaast een andere ontwikkeling: toenemende boosheid in de stad. “Mensen lopen weg van het gesprek,” zei lijsttrekker Bob Roelofs. Dat leidde opnieuw tot een fel debat over de oorzaken daarvan.

Ondanks de scherpe uitwisselingen eindigde de avond zonder grote verrassingen. GroenLinks-PvdA neemt het initiatief en informateur Frits Lintmeijer start op korte termijn gesprekken met alle partijen.