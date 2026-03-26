Debat over illegale sloop middeleeuwse keldergewelven uitgesteld tot na installatie nieuwe raad

ARNHEM – Het debat over de illegale sloop van middeleeuwse keldergewelven in de Arnhemse binnenstad laat voorlopig op zich wachten. De SP wil een spoeddebat, maar dat wordt pas behandeld na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

De kwestie rond de verdwenen keldergewelven in de Varkensstraat speelt al langer. Begin maart meldde de gemeente dat bij sloopwerkzaamheden historische gewelven uit de veertiende en vijftiende eeuw zijn verwijderd, terwijl deze juist behouden hadden moeten blijven. De sloop wordt door de gemeente als illegaal aangemerkt en leidde tot een handhavings- en onderzoekstraject.

SP wil debat over gang van zaken

SP-raadslid Gerrie Elfrink wil dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de gang van zaken en vroeg daarom een interpellatie aan. Met een interpellatie kan een raadslid inlichtingen van het college of de burgemeester

vragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Het is een zwaarwegend middel om inlichtingen te krijgen over een politiek, actueel en belangrijk onderwerp.

In dat spoeddebat moet onder meer duidelijk worden hoe de sloop heeft kunnen plaatsvinden, welke afspraken er precies zijn gemaakt en in hoeverre het college en met name de wethouder Erfgoed adequaat hebben gehandeld.

De SP zette eerder al vraagtekens bij het toezicht en de informatievoorziening richting de raad. Ook leeft de vraag waarom het incident pas later bij de raad bekend werd, terwijl de sloop al eerder was ontdekt.

In overleg met Elfrink heeft het dagelijks bestuur van de agendacommissie besloten dat het onderwerp pas op de agenda komt nadat de nieuwe raad is geïnstalleerd. Een concrete datum is nog niet bekend.

Vragen blijven bestaan

De sloop van de keldergewelven blijft ondertussen vragen oproepen. Zo is nog altijd onduidelijk hoe het kan dat de historische structuren zijn verdwenen terwijl behoud het uitgangspunt was na de stadsbrand van maart 2025. Ook bestaan er tegenstrijdige lezingen over de afspraken die vooraf zijn gemaakt tussen betrokken partijen.

De gemeente heeft zowel een bestuursrechtelijk als strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de sloop. Daarbij wordt gekeken naar de rol van de eigenaar en de uitvoerende partij, maar ook naar de interne processen en het toezicht.

Erfgoed onder druk

De verdwenen gewelven maken deel uit van een groter historisch geheel in de Arnhemse binnenstad. Juist na de verwoestende brand in 2025 werd ingezet op het veiligstellen van wat nog resteerde van het middeleeuwse erfgoed.

Het uitgestelde debat moet uiteindelijk duidelijk maken hoe dit alsnog heeft kunnen misgaan en welke consequenties dat heeft voor de toekomst van het erfgoedbeleid in Arnhem.