Koeien dansen het voorjaar in bij IJsseloord: jaarlijkse weidegang trekt publiek

ARNHEM – Bij Zuivelboerderij IJsseloord staat zaterdag 11 april weer een van de vrolijkste momenten van het jaar op het programma. Om precies 11.00 uur gaan de koeien na de winterperiode weer naar buiten. Dat gebeurt niet onopgemerkt: de dieren rennen, springen en maken soms zelfs onverwachte sprongen door het weiland. Het tafereel trekt ieder jaar veel bekijks.

De zogenoemde ‘koeiendans’ is geen ingestudeerd spektakel, maar een natuurlijke reactie. Koeien staan in de wintermaanden vaak binnen en kunnen zich daar minder vrij bewegen. Zodra ze in het voorjaar weer naar buiten mogen, ervaren ze meer ruimte, frisse lucht en nieuw gras. Dat zorgt voor een duidelijke opleving in energie, wat zich uit in speels gedrag zoals rennen, bokkensprongen en dartelen door het veld. Volgens veehouders en dierenorganisaties is dit gedrag een teken van welzijn: de dieren reageren op de herwonnen vrijheid.

Voorjaarstraditie met groeiende belangstelling

Het moment waarop koeien weer naar buiten gaan, is in Nederland uitgegroeid tot een echte voorjaarstraditie. Op steeds meer plekken wordt de eerste weidegang aangegrepen als publieksmoment. Boerderijen stellen hun erf open en combineren het met activiteiten, zodat bezoekers het boerenleven van dichtbij kunnen beleven.

Ook bij IJsseloord wordt rondom de weidegang een kleinschalig evenement georganiseerd. Tussen 10.00 en 14.00 uur kunnen bezoekers terecht op het terrein aan de Schaapdijk. Naast het moment dat de koeien naar buiten gaan, is er een boerderijwinkel geopend en zijn er verschillende kraampjes met streekproducten. Voor kinderen zijn er onder meer een springkussenweide en schminkactiviteiten.

Praktisch

De koeien gaan zaterdag 11 april om 11.00 uur stipt naar buiten. De organisatie adviseert bezoekers om zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Voor wie met de auto komt, is parkeren mogelijk in een aangewezen weiland. Het erf zelf blijft vrij van auto’s.