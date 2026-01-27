Arnhem geeft lokale ondernemers voorrang bij gemeentelijke inkoop

ARNHEM – Arnhemse ondernemers kunnen voortaan voorrang krijgen bij gemeentelijke inkoopopdrachten. De gemeente opent daarvoor het Arnhemse Leveranciersportaal. Ondernemers die zich inschrijven, komen eerder in beeld wanneer Arnhem diensten of producten inkoopt. De regeling geldt voor opdrachten waarvoor geen Europese aanbesteding nodig is.

MKB-stad zet in op lokaal

Volgens wethouder economie Nermina Kundić past de maatregel bij de ambities van de stad. “Dit is goed nieuws voor onze Arnhemse ondernemers, zeker in het jaar waarin Arnhem MKB-stad van Nederland is,” zegt zij. “Lokaal inkopen is duurzamer en versterkt de lokale economie. Minder transport betekent minder uitstoot. Bovendien creëren we banen dicht bij huis.”

Lokale ondernemers hebben daarbij een streepje voor, stelt Kundić. “Zij kennen de stad en kunnen snel inspelen op wat er speelt.”

Aangescherpt inkoopbeleid

De introductie van het Leveranciersportaal volgt op een actualisatie van het gemeentelijke inkoopbeleid. Wethouder bedrijfsvoering Maurits van de Geijn licht toe dat Arnhem daarbij bredere doelen nastreeft. “We leggen meer nadruk op lokaal inkopen, maar ook op social return, diversiteit en inclusie, mensenrechten, duurzaamheid en dierenwelzijn. Dit portaal is daar een logisch vervolg op.”

Eén loket voor ondernemers

Arnhemse ondernemers zijn inmiddels geïnformeerd over het nieuwe portaal en de manier van aanmelden. Inschrijving verloopt via het Ondernemerspunt, dat fungeert als centraal aanspreekpunt voor ondernemersvragen. Het loket moet voorkomen dat ondernemers van loket naar loket worden gestuurd en biedt snelle en persoonlijke ondersteuning.

Zodra ondernemers zijn ingeschreven, kunnen zij zich melden bij nieuwe inkoopopdrachten van de gemeente en krijgen zij voorrang bij geschikte opdrachten. Aanmelden voor het Leveranciersportaal kan via het Ondernemerspunt op de website van de gemeente Arnhem.