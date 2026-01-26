Forum voor Democratie stelt vragen na informatieavond over AZC Klimmendaal

ARNHEM – Naar aanleiding van de drukbezochte informatieavond over de geplande opvanglocatie aan de Heijenoordseweg heeft Forum voor Democratie schriftelijke vragen gesteld aan het Arnhemse college. De partij wil onder meer duidelijkheid over de noodzaak van de locatie, de veiligheid in de omgeving en de manier waarop bewoners zijn betrokken bij de besluitvorming.

De informatieavond van afgelopen maandag trok veel bewoners uit de omgeving van Klimmendaal. Na de toelichting van het COA en de gemeente Arnhem volgden meerdere kritische vragen van verontruste omwonenden. Tegelijkertijd klonken er ook andere geluiden. Enkele bewoners vroegen juist hoe zij vluchtelingen kunnen ondersteunen. Ook het bestuur van De Bakermat, waar de bijeenkomst plaatsvond, gaf aan te willen onderzoeken of activiteiten kunnen worden georganiseerd. Afgaand op het applaus na diverse vragen en antwoorden leek het aantal voorstanders in de zaal groter dan het aantal tegenstanders.

Korte verstoring

De gemeente had zichtbaar rekening gehouden met mogelijke spanningen. In en rond de locatie was relatief veel beveiliging en politie aanwezig. Tijdens de avond was er kort sprake van een verstoring, toen een aanwezige luid riep: ‘AZC weg ermee.’ De bijeenkomst kon daarna zonder verdere incidenten worden voortgezet.

Vragen over noodzaak en locatiekeuze

In de schriftelijke vragen vraagt Forum voor Democratie op basis waarvan het college de opvanglocatie als ‘noodzakelijk’ bestempelt. De partij wil weten welke beleidsdoelstellingen en prognoses hieraan ten grondslag liggen en in hoeverre is meegewogen dat Arnhem al opvang realiseert boven de indicatieve opgave uit de Spreidingswet. Ook vraagt de fractie of hier sprake is van een wettelijke verplichting of van een politieke keuze.

Daarnaast zet FvD vraagtekens bij het loslaten van het oorspronkelijke plan, waarin sprake was van een gemengde opvang van asielzoekers en Oekraïense ontheemden. Volgens het college speelde stikstofregelgeving daarbij een rol, maar de partij wil weten welke berekeningen en adviezen hieraan ten grondslag liggen.

Veiligheid, draagvlak en financiën

Ook veiligheid en leefbaarheid komen uitgebreid aan bod in de vragen. Forum wil weten of vooraf een locatie-specifieke veiligheidsanalyse is uitgevoerd en welke concrete maatregelen gelden buiten het terrein van de opvang. Daarbij wijst de partij expliciet op de nabijheid van kwetsbare functies, zoals zorginstellingen en een basisschool.

Verder vraagt Forum hoe en wanneer omwonenden zijn geïnformeerd en waarom dit pas na het collegebesluit gebeurde. Tot slot wil de partij inzicht in de financiële afwegingen, waaronder eventuele baten van verhuur aan het COA en de verschillen tussen het oorspronkelijke plan en de huidige variant.

Het college heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vragen.