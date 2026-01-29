Verkiezingsprogramma GroenLinks–PvdA Arnhem – Samen optrekken voor een groen en sociaal Arnhem

ARNHEM – Net als landelijk slaan GroenLinks en PvdA ook in Arnhem de handen in elkaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Met één kandidatenlijst en één gezamenlijk verkiezingsprogramma willen de partijen hun samenwerking in de stad voortzetten en versterken. In Samen voor een groen en sociaal Arnhem presenteren zij een gedeelde koers waarin bestaanszekerheid, betaalbaar wonen en het verkleinen van verschillen tussen wijken centraal staan.

GroenLinks en de PvdA vormen samen de grootste fractie in de Arnhemse gemeenteraad en maken deel uit van de huidige coalitie. Met lijsttrekker Paul Smeulders, momenteel wethouder met onder meer wonen in zijn portefeuille, willen de partijen voortbouwen op het beleid van de afgelopen jaren en dat verder verdiepen.

Bestaanszekerheid als uitgangspunt

De kern van het programma ligt bij bestaanszekerheid. GroenLinks–PvdA stelt dat te veel Arnhemmers dagelijks onzeker zijn over inkomen, wonen of zorg. Die onzekerheid moet worden weggenomen door beleid dat uitgaat van vertrouwen in inwoners en minder bureaucratie. De bijstand moet mensgerichter en regelarmer worden ingericht, met meer ruimte voor maatwerk door professionals.

Schulden worden daarbij niet gezien als individueel falen, maar als een maatschappelijk probleem. Preventie, vroegsignalering en begeleiding krijgen prioriteit, zodat problemen niet verder uit de hand lopen.

Wijken centraal

Opvallend in het programma is de nadruk op een wijkgerichte aanpak. GroenLinks–PvdA wil bewust ongelijk investeren om gelijke kansen te creëren. Dat betekent dat sommige wijken extra aandacht en middelen krijgen om achterstanden structureel aan te pakken.

In Arnhem-Oost wordt al gewerkt met een langjarige aanpak die verder kijkt dan één raadsperiode. Die manier van werken willen de partijen voortzetten en uitbreiden, met aandacht voor onderwijs, gezondheid, leefomgeving en perspectief voor kinderen en jongeren.

Wonen als basis voor meedoen

Wonen speelt een sleutelrol in het programma. GroenLinks–PvdA wil inzetten op de bouw van 15.000 nieuwe woningen in Arnhem, verspreid over de stad en met nadrukkelijke aandacht voor betaalbaarheid. Zo moet worden voorkomen dat wijken verder uit elkaar groeien.

Huurders moeten beter worden beschermd tegen misstanden en wonen moet volgens de partijen weer gaan over zekerheid en kwaliteit, niet over winst. Ook voor dak- en thuislozen pleiten zij voor duurzame en menswaardige oplossingen.

Groen en gezond leven

Het gezamenlijke programma verbindt sociale ambities aan vergroening en gezondheid. GroenLinks–PvdA wil Arnhem verder vergroenen, parken en natuur beschermen en de stad klimaatbestendig maken. Vergroening wordt gezien als investering in gezondheid, ontmoeting en leefbaarheid.

Minder verstening en meer ruimte voor groen moeten bijdragen aan buurten waar het prettig wonen is en waar kinderen veilig buiten kunnen spelen.

Samenleven en inclusie

Samenleven wordt in het programma nadrukkelijk gezien als kracht. GroenLinks–PvdA kiest voor een inclusieve stad waarin iedereen zichzelf kan zijn en kan meedoen. Toegankelijkheid van de openbare ruimte en gemeentelijke voorzieningen wordt daarbij als basisvoorwaarde gezien.

Ook jongeren krijgen extra aandacht, met investeringen in mentale gezondheid, jongerenwerk en ontmoetingsplekken in de wijken.

Voortzetten van de samenwerking

Met Samen voor een groen en sociaal Arnhem benadrukken GroenLinks en de PvdA dat hun samenwerking in Arnhem geen tijdelijke constructie is, maar een bewuste politieke keuze. De partijen willen de ingezette koers voortzetten en tegelijkertijd verdere stappen zetten om verschillen in de stad te verkleinen.

Verkiezingsreeks

Met dit programma is GroenLinks–PvdA een van de partijen die de Arnhemsche Courant belicht in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. In de komende weken volgen meer partijen met hun plannen en ideeën voor Arnhem.