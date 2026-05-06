Arnhem opnieuw decor van slotetappe in vernieuwde Eneco Tour

Vandaag presenteerde de Tour of Holland in het Openluchtmuseum zijn plannen voor de koers van 13 t/m 18 oktober 2026. Nieuw zijn de toevoeging van een volwaardige vrouwenkoers, de integratie van mannen- en vrouwenkoers en Eneco als hoofdsponsor van het evenement. De Tour of Holland heet de komende jaren daarom Eneco Tour. Net als vorig jaar zijn de start en finish van de slotetappe op de Zijpendaalseweg in Arnhem. Innovatie in koersvormen, logistieke oplossingen en fanbeleving blijft een speerpunt.

(Tekst Henk Donkers)

In 2025 maakte de Ronde van Nederland onder de naam NIBC Tour of Holland een rentree op de internationale wielerkalender. Als puur Nederlandse meerdaagse etappekoers was deze in 2004 voor het laatst verreden (met Eric Dekker als winnaar). Daarna waren er onder namen als Eneco Tour (2005-2016), BinckBank Tour en Renewi Tour wel rondes door Nederland en België.

Nieuwe fase

Dit jaar gaat de Tour of Holland een nieuwe fase in met de terugkeer van Eneco als hoofdsponsor en de integratie van de Simac Ladies Tour in een meerdaagse etappekoers voor zowel mannen als vrouwen. Eneco heeft zich voor drie jaar (met een optie tot vijf jaar) verbonden aan de koers die Eneco Tour gaat heten.

Koersdirecteur Roxane Knetemann kondigt aan dat er gelijktijdig met de mannenkoers een vrouwenkoers komt. Foto Henk Donkers

Koersdirecteur Roxane Knetemann, zelf oud-wielrenster en dochter van Gerrie Knetemann die de Ronde van Nederland maar liefst vier keer won, is erg blij dat er een volwaardige Nederlandse etappekoers voor vrouwen komt die direct en gelijkwaardig gekoppeld wordt aan de mannenkoers. Selina Thurer, lid van de Raad van bestuur van Eneco: “De Eneco Tour en fietsen in het algemeen passen naadloos bij onze missie ‘duurzame energie voor iedereen.’” Ze wil de tour helpen verduurzamen met schonere energievoorzieningen op start- en finishlocaties en beperking van fossiele brandstoffen.

Innovatief en compact

De organisatoren presenteerden de Eneco Tour vandaag in het Openluchtmuseum als een innovatief en compact georganiseerd evenement. Het moet Nederland als fiets- en wielerland internationaal in de etalage zet, met etappes in verschillende provincies (Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zuid-Limburg, Drenthe en Gelderland) en door zowel stedelijke als landelijke omgevingen. Er ligt een sterke focus op fan-beleving, duurzaamheid en inclusiviteit. Ze willen van de ronde een modern en aansprekend sportplatform maken.

Integratie vrouwen- en mannenkoers

Het innovatieve zit hem in de koersvormen, logistieke oplossingen en fanbeleving. Mede-organisator Thijs Rondhuis, die voorheen de Simac Ladies Tour organiseerde maar ook betrokken is bij de nieuwe Eneco Tour: “We willen de vrouwen- en mannenkoers zoveel mogelijk integreren in één groot compact wielerevenement door ze op dezelfde dag zoveel mogelijk op hetzelfde parcours te laten rijden. We hebben daarvoor twee formats: we laten ze na elkaar rijden of gedeeltelijk gelijktijdig met een gedeelde finale, waarbij ze bijvoorbeeld allebei binnen een half of een heel uur finishen. We onderzoeken wat waar mogelijk is.”

Politie-inzet

Vorig jaar werd de Tour of Holland georganiseerd zonder politiebegeleiding. Rondhuis: “Die was niet beschikbaar omdat de Navo-top in Den Haag te veel politiecapaciteit opeiste. Vrijwillige seingevers moesten het verkeer regelen. Daar zaten risico’s aan. Het ging vijf dagen goed, maar in de derde etappe ging het mis. Voertuigen negeerden de stoptekens van de verkeersregelaars of reden toch de weg op nadat ze aan de kant gezet waren. We moesten de etappe toen staken. Zonder voldoende politie-inzet kunnen we geen wielerkoersen organiseren in Nederland. We kunnen de inzet wel beperken door compacte koersen te organiseren. Door de mannen- en vrouwenkoers zoveel mogelijk in elkaar te schuiven, start en finish in dezelfde plaats te leggen, renners meerdere keren over lokale omlopen te laten rijden. Dat is ook goed voor de fan-beleving. Toeschouwers zien veel meer van een wedstrijd.”

Maatschappelijke relevantie

Behalve op de sportieve kant zet de organisatie ook sterk in op maatschappelijke thema’s. Dat is ook een van de redenen waarom Arnhem weer graag fungeert als start- en finishplaats van de slotetappe. Sportwethouder Bob Roelofs: “We maken ons grote zorgen over de fietsvaardigheden van jongeren, zowel vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid als gezondheid. Het is een item in de coalitiebesprekingen. We willen bewegen stimuleren. Daarom organiseert ons sportbedrijf in onze wijken dikke-banden-races, samen met de jeugd van wielervereniging RETO. Deze tour past ons als een jas en is ook een mooi uithangbord voor Arnhem als sportstad. Hij brengt topsport heel dichtbij.”

Jeugd dichtbij idolen

Ook Jack Boumeester, vice-voorzitter van de Arnhemse wielerverenging RETO, is blij met Arnhem als start- en finishplaats van de slotetappe. “Onze jeugdleden vinden het heel inspirerend dat ze hun wieleridolen van zo dichtbij kunnen meemaken. Vorig jaar mochten ze bij de start twee kilometer lang voor het peloton uit rijden. Echt te gek, vonden ze dat. Hopelijk kan dat dit jaar weer.

Ambities

De Eneco Tour wil de komende jaren verder groeien, zowel sportief als in bereik, met een sterk internationaal deelnemersveld bij de mannen én de vrouwen en meer publiek langs het parcours. De kracht van het evenement ligt in de combinatie van topsport, beleving en maatschappelijke relevantie. Zo kan de tour zich positioneren als een modern en toekomstbestendig wielerevenement.