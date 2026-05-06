Jonge voetballers strijden vrijdag op Papendal om Arnhemse schooltitel

ARNHEM – De finales van het Arnhems Schoolvoetbaltoernooi worden vrijdag gespeeld op Sportcentrum Papendal. De beste basisschoolteams van de stad nemen het daar tegen elkaar op in de strijd om de titel Kampioen Schoolvoetbal Arnhem 2026.

In totaal doen veertig jonge voetballers mee aan de finalemiddag. De deelnemende scholen plaatsten zich eerder via de voorrondes voor de eindstrijd. De finaledag begint om 15.45 uur. De teams worden ontvangen door Vitesse en lopen na een gezamenlijke warming-up via de spelerstunnel het veld op.

Om 16.15 uur staat de meisjesfinale op het programma tussen OBS De Panorama uit Arnhem-Noord en De Gazelle uit Arnhem-Zuid. Vervolgens spelen om 16.45 uur de jongens van de Julianaschool uit Arnhem-Noord tegen De Gazelle uit Arnhem-Zuid.

Het Arnhems Schoolvoetbaltoernooi is een jaarlijks evenement waarbij basisschoolleerlingen uit de hele stad in beweging komen. Publiek is welkom om de finalisten vanaf de tribune aan te moedigen. De finales worden gespeeld op vrijdag 8 mei bij Sportcentrum Papendal aan de Papendallaan in Arnhem. De toegang is gratis.