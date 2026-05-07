Overnachten tussen de kunstwerken: Kröller-Müller opent beeldentuin voor één nacht

ARNHEM/OTTERLO – Slapen tussen wereldberoemde kunstwerken terwijl de zon ondergaat boven de Veluwe. Het wordt deze zomer eenmalig mogelijk in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum. Samen met Natuurhuisje organiseert het museum een bijzondere winactie waarbij één duo op 19 juni mag overnachten midden tussen de kunst en natuur van het park.

Normaal gesproken is overnachten in de 25 hectare grote beeldentuin niet toegestaan. Voor deze actie maakt het museum een uitzondering. De winnaars slapen in het kunstwerk Snowgoose van kunstenaar Dré Wapenaar, dat tijdelijk in de tuin staat opgesteld.D e actie is onderdeel van een samenwerking tussen het museum en Natuurhuisje, die sinds 2025 samen projecten opzetten rond kunst, rust en natuurbeleving. Volgens de organisaties draait de nieuwe campagne om verwondering en het ervaren van de beeldentuin buiten openingstijden, wanneer de laatste bezoekers vertrokken zijn en de rust terugkeert.

Zelf kunstwerk maken

Om kans te maken op de overnachting moeten deelnemers zelf een creatief werk inzenden. Dat mag van alles zijn: een foto, video, tekening of ander kunstwerk, zolang het volgens de organisatie “verwondering oproept” en de verbinding tussen kunst en natuur laat zien.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit kunstenaar Dré Wapenaar en ecoloog Thijmen van Heerde. Volgens de organisatie wordt niet gekeken naar technische perfectie, maar vooral naar creativiteit en gevoel. Deelnemers kunnen hun werk tussen 6 en 22 mei insturen via de actiepagina van het Kröller-Müller Museum. Nachtelijke wandeling en diner tussen de beelden

De hoofdprijs bestaat uit meer dan alleen een overnachting. De winnaars krijgen ook een diner in de beeldentuin, een nachtelijke wandeling onder de sterrenhemel en ontbijt met uitzicht op de iconische Jardin d’émail van Jean Dubuffet. Daarnaast ontvangen zij toegang tot zowel het museum als Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Voor twee runner-ups ligt een verblijf in een Gelders natuurhuisje klaar, inclusief museumbezoek. Marjan Reitsma van het museum noemt de actie “een unieke kans om met een andere blik naar de verbinding tussen kunst en natuur te kijken”. Ook Natuurhuisje spreekt van een ervaring waarin “rust, ruimte en inspiratie samenkomen”.