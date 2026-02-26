Arnhem verbiedt fossiele, vlees- en visreclame in openbare ruimte

ARNHEM – Arnhem gaat reclame voor fossiele producten, vlees en vis uit de openbare ruimte weren. De gemeenteraad stemde woensdagavond in met een initiatiefvoorstel van GroenLinks, Partij voor de Dieren en Volt. Daarmee mogen dergelijke advertenties in de toekomst niet meer verschijnen op gemeentelijke reclameplekken zoals bushokjes en abri’s.

Volgens de indienende partijen moet de openbare ruimte beter aansluiten bij gemeentelijke ambities rond klimaat, gezondheid en duurzaamheid. Reclame beïnvloedt volgens hen gedrag en past daarom niet bij producten die volgens de initiatiefnemers bijdragen aan klimaatverandering of dierenleed.

Reclamebeleid verandert

Het besluit richt zich onder meer op reclame voor fossiele brandstoffen, vliegvakanties en zogenoemde ‘grijze’ energiecontracten. Ook vlees- en visreclame valt onder het nieuwe beleid. Arnhem sluit daarmee aan bij een groeiend aantal steden dat beperkingen invoert op fossiele reclame in de publieke ruimte.

Naast het voorstel nam de raad ook een motie aan die het college oproept om toekomstige reclamecontracten nadrukkelijker te toetsen aan gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke waarden.

Geen meerderheid voor fast fashion-verbod

Een voorstel om ook reclame voor fast fashion te verbieden haalde geen meerderheid. Volgens de indieners speelden vragen over juridische haalbaarheid en definities daarbij een rol. Wel stellen zij dat het debat hierover hiermee is gestart en mogelijk later wordt vervolgd.

Uitwerking volgt nog

Hoe en wanneer het verbod precies ingaat, moet nog worden uitgewerkt door het college. Dat gebeurt waarschijnlijk bij nieuwe of vernieuwde contracten voor gemeentelijke reclame-exploitatie.

Met het besluit kiest Arnhem nadrukkelijk voor een actievere rol in het sturen van commerciële uitingen in de openbare ruimte — een onderwerp dat de komende jaren waarschijnlijk vaker terugkeert in het politieke debat.