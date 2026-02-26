Honderden extra woningen in Havenmeesterskwartier, met veel sociale- en middenhuur

ARNHEM – In het Havenmeesterskwartier komen aanzienlijk meer woningen dan eerder gepland. De gemeente Arnhem en ontwikkelaar BPD hebben afgesproken het woningbouwprogramma uit te breiden met 150 tot 200 extra woningen. Daarmee groeit het totaal van ongeveer 400 naar maximaal circa 600 woningen.

Volgens wethouder Wonen Paul Smeulders is uitbreiding noodzakelijk vanwege de aanhoudende woningdruk in de stad. “De woningnood is hoog en veel Arnhemmers zoeken een betaalbare plek om te wonen. Elke locatie waar we woningen kunnen toevoegen is waardevol, zeker wanneer het gaat om betaalbare en sociale woningen,” aldus de wethouder.

Wonen tussen rivier en binnenstad

Het Havenmeesterskwartier ligt op een prominente plek tussen de Nederrijn en de Arnhemse binnenstad. Het terrein ligt momenteel grotendeels braak, maar moet uitgroeien tot een nieuw woongebied dat verschillende ontwikkelingen in het gebied met elkaar verbindt.

Het kwartier vormt straks de schakel tussen het toekomstige Cobercokwartier — waar inmiddels woningen worden gebouwd en verkocht — en het al gerealiseerde Gashouderskwartier.

In de aangepaste plannen kiest de gemeente nadrukkelijk voor meer appartementen. Het aantal grondgebonden woningen blijft vrijwel gelijk, terwijl de verdichting vooral plaatsvindt in gestapelde bouw.

Meer betaalbare woningen

De gemeente gaat uit van circa 175 extra woningen binnen het vernieuwde plan. Die uitbreiding bestaat uit, 75 sociale huurappartementen, 75 middenhuurwoningen en 25 betaalbare koopwoningen. Daarmee verschuift de nadruk sterker naar betaalbare segmenten, een categorie waar in Arnhem momenteel grote vraag naar bestaat.

Autoluw stadsdeel

Het nieuwe woongebied krijgt een autoluwe inrichting. Bewoners parkeren grotendeels binnen de woonblokken, terwijl bezoekers aan de randen van het gebied parkeren. Door deze aanpak ontstaat volgens de gemeente meer ruimte voor groen, speelplekken en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte. Het Havenmeesterskwartier moet daarmee niet alleen een uitbreiding van de woningvoorraad worden, maar ook een leefbaar stadsdeel dicht bij het centrum.