Waterpeil Rijn stijgt harder dan verwacht

ARNHEM – Het waterpeil in de Rijn stijgt sneller dan eerder werd verwacht. Donderdag bereikt de rivier naar verwachting een voorlopige piek van rond 13 meter boven NAP bij Lobith, met een afvoer van circa 5.500 kubieke meter water per seconde richting Nederland. Dat komt neer op ongeveer 5,5 miljoen liter water per seconde die via de Rijn het land binnenstroomt. Door het stijgende water staan de lage delen van de Arnhemse Rijnkade inmiddels deels onder water. De gemeente Arnhem verplaatst daarom mogelijk donderdag tijdelijk de opvangschepen voor vluchtelingen naar de Nieuwe Haven. Zodra het waterpeil weer daalt, keren de schepen terug naar hun gebruikelijke ligplaats.

De snellere stijging komt vooral door regenval in Duitsland, waardoor met name de noordelijke zijrivieren van de Rijn meer water aanvoeren dan voorzien. Dit levert ongeveer 500 m³ per seconde extra afvoer op, goed voor zo’n 50 centimeter hogere waterstand bij Lobith. Na een eerdere piek van 12,25 meter boven NAP afgelopen zondag zakte het waterpeil kortstondig, maar inmiddels is opnieuw een stijgende lijn ingezet.

De hoogste waterstanden in verschillende Duitse zijrivieren zijn inmiddels bereikt of worden momenteel verwacht. Zo bereikte de Moezel, een belangrijke zijrivier, zijn piek in de nacht, waarna daar alweer een daling is ingezet. Omdat het water vanaf Koblenz nog ongeveer twee dagen onderweg is naar Nederland, wordt de piek bij Lobith donderdag rond het middaguur verwacht.

Na donderdag zet naar verwachting een geleidelijke daling in. Vrijdag zakt het waterpeil slechts licht, waarna de daling in het weekend versnelt. Rond zaterdag wordt opnieuw de grens van 12,5 meter boven NAP onderschreden en begin volgende week daalt het peil verder richting 12 meter en daaronder.