Arnhem wil weten of jongeren in buitenlandse jeugdzorg terechtkomen

ARNHEM – Worden ook Arnhemse jongeren voor een jeugdzorgtraject naar het buitenland gestuurd? Die vraag stellen Arnhem Centraal en de Partij voor de Dieren aan het college van burgemeester en wethouders. Aanleiding is een onderzoek van Nieuwsuur waaruit blijkt dat jeugdbeschermingsorganisatie SAVE de afgelopen jaren kwetsbare jongeren zonder de vereiste toestemming in zorgtrajecten in Spanje heeft geplaatst. Zelfs nadat rechters hadden geoordeeld dat daarvoor toestemming van de Spaanse autoriteiten nodig was, gebeurde dat opnieuw.

Volgens Nieuwsuur kiezen jeugdzorgorganisaties soms voor een verblijf in het buitenland omdat er in Nederland geen passende plek beschikbaar is voor jongeren met complexe problemen. Ook wordt een verblijf ver van huis soms gezien als een manier om jongeren los te maken van een omgeving waarin zij in de problemen zijn geraakt. Plaatsingen vinden niet alleen in Spanje plaats, maar ook in onder meer Portugal, Frankrijk, België en Polen.

De Arnhemse partijen willen weten of de gemeente jongeren voor jeugdzorg in het buitenland plaatst of samenwerkt met organisaties die dat doen. Ook vragen zij hoe in zulke gevallen het onderwijs, toezicht en contact met familie worden geregeld. Volgens de partijen is dat extra belangrijk omdat ook Arnhem kampt met een tekort aan passende zorgplekken. Eerder ontstond al discussie over Arnhemse jongeren die in Hoenderloo werden geplaatst, op ruime afstand van hun sociale netwerk.