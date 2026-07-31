Toekomst Theater Het Hof onzeker: juridisch conflict bedreigt voortbestaan

ARNHEM – Na bijna dertig jaar dreigt het doek te vallen voor Theater Het Hof in het Spijkerkwartier. Het Arnhemse theater is verwikkeld geraakt in een juridisch conflict met verhuurder SLAK en vreest dat de toekomst van het theater op het spel staat. Om de oplopende juridische kosten te kunnen betalen is een crowdfunding gestart. Op sociale media deden Joop en Ria van Theater Het Hof vrijdag een emotionele oproep. Daarin schrijven zij dat de afgelopen weken “ontzettend zwaar” zijn geweest. Door de juridische strijd, de onzekerheid en de financiële druk hebben zij zelfs serieus overwogen om te stoppen. “Niet omdat we dat willen, maar omdat de juridische strijd, de onzekerheid en de financiële druk enorm zijn”, schrijven zij.

Conflict na nieuwe directie

Ria vertelt aan de Arnhemsche Courant dat de problemen ontstonden nadat SLAK een nieuwe directie kreeg. Theater Het Hof huurt het pand aan de Boekhorstenstraat al zo’n dertig jaar. In die periode verliep de relatie met de verhuurder volgens haar zonder noemenswaardige problemen. Dat veranderde toen SLAK een meerjarig onderhoudsplan liet opstellen. Volgens Theater Het Hof wil de verhuurder dat het theater verschillende keuringen, inspecties en aanpassingen laat uitvoeren. De kosten daarvan kunnen volgens Ria oplopen tot ongeveer 80.000 euro. Het theater stelt dat deze werkzaamheden voor rekening van de verhuurder horen te komen.

Twist over huurovereenkomst

Volgens Theater Het Hof beroept SLAK zich erop dat in de huurovereenkomst sprake is van de huur van een atelierruimte en niet van een theater. Daarom zou het theater zelf verantwoordelijk zijn voor diverse voorzieningen en keuringen. Theater Het Hof bestrijdt dat en stelt dat de theaterfunctie al dertig jaar bekend is bij de verhuurder en destijds is gerealiseerd met medewerking van de toenmalige eigenaar van het pand. Volgens Ria heeft het theater inmiddels alle gevraagde elektrische keuringen laten uitvoeren, maar worden nu opnieuw aanvullende bouwkundige en brandveiligheidskeuringen geëist. Ook zou inmiddels een deurwaardersexploot zijn betekend en vreest het theater dat de zaak bij de rechtbank terechtkomt.

Crowdfunding

Om de juridische strijd te kunnen bekostigen is een crowdfunding gestart. Daarnaast vraagt Theater Het Hof bezoekers en betrokkenen om hulp. Niet alleen financiële steun is welkom, maar ook juridische, bouwkundige en andere deskundigheid. Theater Het Hof ontvangt geen structurele subsidie en zegt al bijna dertig jaar volledig zelfstandig een podium te bieden aan artiesten, scholen en verenigingen.